Dünyacan Çiçekverdi: 'Ankaragücü maçına çok çalıştık'

Trendyol 1.Lig ekibi Gençlerbirliği Yardımcı Antrenörü Dünyacan Çiçekverdi, Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında oynanan başkent derbisinde MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği'nin yardımcı antrenörü Dünyacan Çiçekverdi, "Hafta içinde özellikle duran toplarda gol atabileceğimize inanıyorduk. Ankaragücü'ne çok çalıştık. Bu sayede duran toptan golü bulduk." dedi.



Çiçekverdi, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Ankara'da güzel bir maç oynandığını söyledi.



MKE Ankaragücü'nü önde karşılamak istediklerini dile getiren Çiçekverdi, şu ifadeler kullandı:



"Hafta içinde özellikle duran toplarda gol atabileceğimize inanıyorduk. Ankaragücü'ne çok çalıştık. Bu sayede duran toptan golü bulduk. Maçın son 15 dakikasında da taktiksel olarak formasyonumuzu değiştirdik. Orada da çocuklar ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Bizim taktiksel çalışmalarımızın hepsinin gereğini yerine getirdiler. Ankaragücü'nü de mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum."



