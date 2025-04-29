Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 2. etabı Antalya'da tamamlandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 2. etabı tamamlandı.



Yassıtepe ile Kleopatra Plajı'nın batı tarafındaki alanda gerçekleştirilen organizasyonda 27 ülkeden 90 yarışmacı mücadele etti.



Renkli görüntülerin oluştuğu şampiyonada, sporcular 4 gün boyunca 8'er sorti uçuş yaparak hedefe en yakın inişi gerçekleştirmeye çalıştı.



Yarışmanın sonunda genel klasmanda Çinli yarışçı Yang Chen birinci, Türkiye'den Kerem Dinçer ikinci ve Almanya'dan Lennard Schubert üçüncü oldu.



Genel klasman kadınlar kategorisinde ise Çekya'dan Lucie Martinkova birinci, Tayvan'dan Huang Mantoro ikinci ve Kosova'dan Lisjeta Thaqi üçüncü sırada yer aldı.



Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.



Bu arada Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Alper Gencelli, yaptığı açıklamada, Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nda Cat 1 kategorisinin ekim ayında ilk kez Türkiye'de yapılacağını belirtti.



Şampiyonaya ev sahipliği yapacak Alanya'nın dünyanın dört bir yanından sporcu ve ziyaretçiyi çekeceğini aktaran Gencelli, "Spor turizmi sayesinde Alanya'nın tanıtımı daha da güçlenecek. Alanya yalnızca deniz, kum, güneş turizmi ile değil spor, doğa ve kültür turizmiyle de markalaşıyor. Düzenlediğimiz bu tür uluslararası organizasyonlar sayesinde şehrimizi yılın 12 ayı canlı kalan bir turizm destinasyonu haline gelmesini hedefliyoruz." ifadesini kullandı.



