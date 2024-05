Dünya ikincisi down sendromlu cimnastikçi Sümeyye'nin yeni hedefi Avrupa şampiyonluğu

Erzurum'da 10 yıl önce başladığı cimnastikte 5 Türkiye birinciliği bulunan, son katıldığı Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) 4 gümüş, 1 bronz madalya ile dünya ikincisi olan Sümeyye Uruk, yeni hedefini Avrupa şampiyonluğu olarak belirledi.



Erzurum'da yaşayan Arif ve Ülkü çiftinin çocukları 16 yaşındaki Sümeyye Uruk, sosyalleşmesi amacıyla 10 yıl önce cimnastiğe yönlendirildi.



Antrenörü ve ailesinin desteğiyle cimnastik branşında kendini geliştiren Uruk, 2019'a kadar katıldığı Özel Sporcular Türkiye Jimnastik Şampiyonası'nda 5 birincilik ile çok sayıda madalya kazandı.



Daha sonra Kovid-19 döneminde antrenmanlara uzun süre ara veren Uruk, son olarak katıldığı 19-26 Mart tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Trisome Oyunları'nda cimnastikte 4 gümüş, 1 bronz madalya ile dünya ikinciliğine ulaştı.



Azmi ve başarılarıyla adından söz ettiren, cimnastikle hayata tutunan Uruk, şimdi Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor.



Anne Uruk: "Çok gurur duyduk"



Milli sporcunun annesi Ülkü Uruk, AA muhabirine, sosyalleşmesi için cimnastiğe başlattıkları Sümeyye'nin 2015 yılında İzmir'de ilk kez katıldığı yarışmada Türkiye şampiyonu olduğunu, daha sonra üstüne koyarak devam ettiğini söyledi.



Sümeyye'nin başarısında antrenörlerinin önemli desteği olduğunu vurgulayan Uruk, "2019 yılından sonra pandemi nedeniyle Sümeyye 3 yıl antrenmansız kaldı, olimpiyat yarışları ertelendi. 2024 yılında milli takım seçmelerine tekrardan çağrılınca, içimizdeki ateş kıvılcımlandı. Bu süreçte çok destek verenler oldu, emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.



Uruk, antrenörlerin Sümeyye'yi başka branşlara yönlendirmek istediğini ancak kızının bunu istemediğini aktardı.



Ankara'da 3 ay kadar bir eğitim alan Sümeyye'nin şampiyonaya kendini hazır hale getirdiğini anlatan Uruk, şöyle devam etti:



"Antalya'da dünya ikinciliği elde etti, şükürler olsun, çok gurur duyduk. Sümeyye herkesi temsil ediyor, toplumun çocuğu. Bazı aileler Sümeyye gibi olan çocuklarını saklıyor. Sümeyye bir örnek. Engelleri aştık, aşıyoruz, aşmaya çalışıyoruz. Engeller her zaman önümüzde. Herkesin elini taşın atlına koymasını istiyorum. Bu iş biraz gönüllük meselesi. Kısıtlı imkanlar ve salonlarda çalışarak bu zamana geldik. Engelleri aşalım, engel olmayalım. 2025 yılında İtalya'da Avrupa Şampiyonası var. Buradan da başarı geleceğine inanıyoruz. Bu başarı herkesin olacak."



Anne Uruk, Sümeyye gibi sporculara herkesin sahip çıkmasını, her konuda destek verilmesini istedi.



Baba Uruk: "Özel bir kızımız var"



Kızıyla gurur duyduğunu anlatan baba Arif Uruk, "Sümeyye, Dünya Şampiyonası'nda ikincilik kazanarak Türkiye'nin gururu oldu. Özel bir kızımız var. Allah herkese böyle başarılı çocuk nasip etsin. Bu çocukların elinden tutulması lazım. 4 yaşında beri emek veriyoruz. Yeteneği görünce annesi sürekli çalışmalarına eşlik etti ve bu seviyeye geldi." diye konuştu.



Sümeyye Uruk da her şeyin yolunda olduğunu belirterek, "Yaptıklarımın daha iyisini yağacağım. Türkiye'yi temsil ettim, dünya ikincisi oldum ve çok sevindim. Şimdi hedefim Avrupa şampiyonluğu. Antalya'daki yarışlarda birinci olmadığım için çok az üzüldüm ama ikinci olmak da güzeldi." ifadelerini kullandı.









GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU