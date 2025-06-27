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Dumars: "Dejounte'nin söylediklerini duydum, hemen telefon açtım"

New Orleans Pelicans Basketbol Operasyonları Başkanı Joe Dumars, Dejounte Murray'nin takıma yönelik eleştirilerine cevap verdi.

calendar 27 Haziran 2025 14:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Dumars: 'Dejounte'nin söylediklerini duydum, hemen telefon açtım'
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New Orleans Pelicans Basketbol Operasyonları Başkanı Joe Dumars, Dejounte Murray'nin takıma yönelik eleştirilerine cevap verdi.

Murray geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda, yaşadığı kişisel trajediler ve sakatlığı sürecinde organizasyondan yeterli desteği alamadığını ifade etmişti.

Dumars, 2025 NBA Draftı sonrası yer aldığı basın toplantısında bu açıklamaların ardından 28 yaşındaki oyuncuyla birebir bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti:


"Kendisiyle çok iyi bir sohbet yaptık," diyen Dumars, HoopsHype'a yaptığı açıklamada, "Ertesi sabah konuştuk. 'Neler oluyor?' diye sordum ve uzun bir konuşma yaptık. Bu yıl böyle bir sorun yaşanmayacak." şeklinde konuştu.

Deneyimli yönetici, Murray'nin sözlerini ciddiye alarak sağlık ekibiyle iç değerlendirme süreci başlattı:

"Tıbbi personeli çağırdım ve 'Bu röportajda anlatılanlar hakkında konuşalım. Hangi noktaları daha iyi hale getirebiliriz?' dedim. Ligde yeterince uzun süredir bulunuyorum; kafanı kuma gömemezsin. Sorun neyse doğrudan yüzleşmelisin."

Murray, New Orleans'taki ilk sezonunda hem fiziksel hem de duygusal olarak zorluk yaşadığını belirtti. Kırık el, annesinin felç geçirmesi, bir kuzeninin ölümü ve bir amcasının aşırı doz nedeniyle hayatını kaybetmesi gibi ağır süreçlerden geçtiğini anlattı.

Bu sırada antrenman, ağırlık çalışması ve saha erişimi konusunda da zorluklar yaşadığını söyledi.

Murray, 31 maçta ortalama 17.5 sayı, 6.5 ribaund ve 7.4 asist istatistikleri yakaladıktan sonra 31 Ocak'ta aşil tendonu koptu.

Pelicans sezonu 21–61'lik dereceyle Batı Konferansı 14.'sü olarak tamamladı.

Sezon sonunda David Griffin'in görevine son verilmesinin ardından Dumars, organizasyonun başına geçti.


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