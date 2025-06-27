New Orleans Pelicans Basketbol Operasyonları Başkanı Joe Dumars, Dejounte Murray'nin takıma yönelik eleştirilerine cevap verdi.Murray geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda, yaşadığı kişisel trajediler ve sakatlığı sürecinde organizasyondan yeterli desteği alamadığını ifade etmişti.Dumars, 2025 NBA Draftı sonrası yer aldığı basın toplantısında bu açıklamaların ardından 28 yaşındaki oyuncuyla birebir bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti:diyen Dumars, HoopsHype'a yaptığı açıklamadaşeklinde konuştu.Deneyimli yönetici, Murray'nin sözlerini ciddiye alarak sağlık ekibiyle iç değerlendirme süreci başlattı:Murray, New Orleans'taki ilk sezonunda hem fiziksel hem de duygusal olarak zorluk yaşadığını belirtti. Kırık el, annesinin felç geçirmesi, bir kuzeninin ölümü ve bir amcasının aşırı doz nedeniyle hayatını kaybetmesi gibi ağır süreçlerden geçtiğini anlattı.Bu sırada antrenman, ağırlık çalışması ve saha erişimi konusunda da zorluklar yaşadığını söyledi.Murray, 31 maçta ortalama 17.5 sayı, 6.5 ribaund ve 7.4 asist istatistikleri yakaladıktan sonra 31 Ocak'ta aşil tendonu koptu.Pelicans sezonu 21–61'lik dereceyle Batı Konferansı 14.'sü olarak tamamladı.Sezon sonunda David Griffin'in görevine son verilmesinin ardından Dumars, organizasyonun başına geçti.