Dries Mertens: "Çok dikkat edeceğiz!"

Galatasaraylı Dries Mertens, İstanbulspor maçı sonrası konuştu. İşte Mertens'in açıklamaları...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Dries Mertens: 'Çok dikkat edeceğiz!'
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25 Aralık 2022 21:33
Galatasaraylı Dries Mertens, İstanbulspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyetle ilgili konuşan Mertens "Mutluyum. En önemlisi kazanmaktı. 3 puanı aldık. Bıraktığımız yerden devam ettik. 4 maç üst üste kazandık. Liderliği bırakmamaya çalışacağız." dedi.

Belçikalı yıldız "Takım çok koştu. Çok baskı yaptık. İlk yarıyı domine ettik. 3-4 olabilirdi. İkinci yarıyı geliştirmemiz gerekiyor. Bunlara dikkat edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dries Mertens ayrıca "Duran toplarda çalıştığımız şeylerin bazılarını sahaya yansıtabildik, böyle de devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

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