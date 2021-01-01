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Draymond: "Zekice düşünülen, aptalca sonuçlanan bir andı.."

Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, geçtiğimiz gece San Antonio Spurs'a karşı maç sonunda denediği üçlük şutun, "tarihteki en zekice düşünülen fakat aptalca sonuçlanan pozisyon" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, geçtiğimiz gece San Antonio Spurs'a karşı maç sonunda denediği üçlük şutun, "tarihteki en zekice düşünülen fakat aptalca sonuçlanan pozisyon" olduğunu söyledi.

Draymond, Derrick White'a karşı faul alma düşüncesiyle yarı sahada üçlük denemesinde bulunmuş, fakat bunu başaramayarak Warriors'ın maçı 100-105 skorla kaybetmesine neden olmuştu.

Maçın ardından Green, bu üçlük denemesinden şu şekilde bahsetti:

"Bunun tarihteki en zekice düşünülüp, aptalca sonuçlanan pozisyon olduğunu düşünüyorum.."

Pozisyon ise şu şekilde gelişmişti:


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