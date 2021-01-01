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Draymond: "Wade'in Gobert'e şans dilemesi hiç hoşuma gitmemişti!"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, Tokyo Olimpiyatları sırasında Miami Heat efsanesi Dwyane Wade'in attığı bir tweet'e çok kızdığını itiraf etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors forveti Draymond Green, Tokyo Olimpiyatları sırasında Miami Heat efsanesi Dwyane Wade'in attığı bir tweet'e çok kızdığını itiraf etti.

Olimpiyatlar sırasında, ABD Milli Takımı'nın iki hazırlık maçında yenilmiş olması, dünyanın dört bir yanından birçok eleştiri almalarına neden olmuştu.

Bu dönemde Wade, Fransa adına rekabet eden Rudy Gobert'e Twitter üzerinden başarılar dilemişti.

Draymond kısa süre önce katıldığı Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony'nin "What's In Your Glass?" podcast'inde, Wade'in bu hareketinin hoşuna gitmediğini açıkladı:

"Şunu senle paylaşayım, birkaç hafta önce D-Wade ile karşılaşmıştım. Aranızın çok iyi olduğunu biliyorum ama bunu konuştuğumuz için anlatıyorum.

Ona 'Şunu söyleyeyim. Kazandıktan sonra ilk karşılık vereceklerim listemde yer alanlardan biriydin ve nedeni de şu; Oradayken, Amerika dahil, kelimenin tam anlamıyla dünyaya karşı olduğumuzu hissediyorduk. Fransa'nın o kadar laf konuşmasından sonra Rudy Gobert'e iyi şanslar dilemen hoşuma gitmemişti.

Bunun ekran görüntüsünü almıştım ve sosyal medyada bu konuda üzerine gelecektim. Ama sana olan saygımdan, yapamadım. 'Gördüğüm zaman söylerim' demiştim."


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