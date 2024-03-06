Golden State Warriors forveti Draymond Green, eski takım arkadaşı Kevin Durant'in kadroya dahil olmasını, takıma katılmadan bir yıl öncesinde planladığını iddia etti.



Çoğu NBA takipçisi, Green'in 2016'da NBA Finallerini kaybettikten sonra Durant'i arama hikayesinden haberdar olsa da, Draymond, bu sürecin aslında bir sene önce eski genel menajer Bob Myers'a ve Warriors yönetimine başvurduğunda başladığını söyledi.



'7PM in Brooklyn' isimli podcast'te konuşan Green, bu süreci şu şekilde açıkladı:



"Anlaşmamı imzaladığımda, menajerim BJ Armstrong'tu. BJ ile aramızda geçen diyalog şöyleydi: 'Bak şimdi, burada tüm maaş tablonuz var, gelecek sene de şu şekilde olacak. Bak gelecek yıl kim serbest oyuncu oluyor... KD. Şu parayı alırsan, ona maksimum kontrat ödeyebileceksiniz.'



Bir kağıda 82 yazdım ve o da bana 'Tamam daire içine al ama bu, bunu kabul ettiğin anlamına geliyor.' dedi ve kağıdı alıp gitti. Biz bu diyaloğu Durant serbest oyuncu olmadan önceki yazın yapmıştık."



Durant 2016'da serbest oyuncu olduğunda, Draymond kendisini bizzat arayarak takıma davetini iletmişti. Durant, Warriors'ı iki şampiyonluğa daha taşıyarak, bu süreçte 2017 ve 2018'de Finaller MVP'si ödüllerinin sahibi olmuştu.





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