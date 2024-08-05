Downhill Türkiye Şampiyonası sona erdi

Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası'nda Emir Melek Peker birinci oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Downhill Türkiye Şampiyonası sona erdi
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05 Ağustos 2024 12:19
Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonunca Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Palandöken Dağı'nda düzenlenen organizasyona 5 farklı kategoriden 43 sporcu katıldı.

Zorlu parkur ve rampalarda heyecanlı anların yaşandığı şampiyonada Emir Melek Peker birinci, Selçuk Çelik ikinci, Emir Altuğ Yurt da üçüncülük elde etti.

Organizasyonda başarılı olanlara madalya ve kupalarını Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı verdi.

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