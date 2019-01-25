BEŞİKTAŞ, 39 GÜN SONRA TARAFTARLARIYLA BİRLİKTE

ŞENOL GÜNEŞ'TEN İKİ DEĞİŞİKLİK

BURAK YILMAZ, 4 BİN 72 GÜN SONRA

YENİ TRANSFER KADRODA

GÖKSEL GENCER UNUTULMADI

ERZURUMSPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

BEŞİKTAŞ HIZLI BAŞLADI

BURAK YILMAZ'DAN SERT TEPKİ



Karşılaşmanın 38. dakikasında Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Erzurumsporlu Jasmin Scuk'tan topu kapmak istedi. Bu sırada yüzünü tutan Jasmin Scuk yerde kaldı ve hakem Mustafa Öğretmenoğlu faul düdüğü çaldı. Mustafa Öğretmenoğlu daha sonra Burak Yılmaz'a sarı kartını gösterdi ve golcü oyuncu cezalı duruma düştü.

EGEMEN'DEN KRİTİK HAMLE

BURAK KAÇIRDI, OYUNDAN ALINDI

ERZURUMSPOR'DAN BİLARDO GOLÜ

DORUKHAN, BU KEZ RAKİP KALEYE ATTI

QUARESMA, SON DAKİKALARDA KIZARDI

87. dakikada Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma, Leo'ya arkadan kayarak yaptığı sert müdahalenin ardından direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Portekizli futbolcu, oyundan çıkarken taraftarların protestosuna maruz kaldı.



KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR



İLK YARI



İKİNCİ YARI



Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması 1-1 eşitlikle tamamlandı.



49. dakikada İbrahim Akdağ'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, top yakın direğin yanından auta çıktı.



56. dakikada orta sahada aldığı topla Medel'den sıyrılan Rashad Muhammed, hızla sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Fransız futbolcunun karşı karşıya dar açıdan vuruşunda kaleci Karius direk dibinde ayağıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



57. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas gerisine gelen topa Sunu son anda kafayla dokundu. Ancak top uzak direğin yanından auta gitti.



62. dakikada ceza sahası yayı içinde şut çıkaran Adriano, topu kalenin yanından auta attı.



64. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında sol kanattan Necip Uysal'ın çevirdiği topa ceza sahası yayı içindeki Quaresma sağ ayağının dışıyla vurdu. Kaleci Sehic, sağına gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.



65. dakikada sağdan paslaşılarak kullanılan kornerde Quaresma'nın ortaladığı topa altıpas üzerinde Dorukhan Toköz kafayla vurdu. Sehic, bu kez soluna gelen meşin yuvarlağın kaleye girmesini uzanarak önledi.



69. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor, mücadelede öne geçti. Sağdan Emrah Başsan'ın ortaladığı topu Medel uzaklaştırdı. Ceza sahası yayı gerisine düşen meşin yuvarlağa Scuk gelişine vurdu. Altıpas önündeki Necip Uysal'ın uzaklaştırmak istediği top, önündeki takım arkadaşı Dorukhan Toköz'e çarparak ağlarla buluştu: 0-1.



71. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası yayı içinden vuruşunda top kalenin sağından auta çıktı.



78. dakikada Beşiktaş skora denge getirdi. Sağdan paslaşılarak kullanılan korner sonrasında Ljajic'in ortasında, ön direkte Dorukhan Toköz düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere gönderdi: 1-1.



87. dakikada Leo'ya rakip ceza sahasında arkadan yatarak sert müdahalede bulunan Quaresma, hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı.



90+3. dakikada sağ kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Emrah Başsan'ın önünü açarak sol ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Karius'tan döndü. Beşiktaş savunması pozisyonun devamında tehlikeyi uzaklaştırdı.



Müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.



Stat: Vodafone Park



Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Samet Çavuş



Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Isimat-Mirin (Dk. 46 Mustafa Pektemek), Adriano (Dk. 78 Larin), Medel, Dorukhan Toköz, Lens, Ljajic, Quaresma, Burak Yılmaz (Dk. 60 Caner Erkin)



Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Tolga Ünlü (Dk. 85 Kanstrup), Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo, Scuk, İbrahim Akdağ, Taylan Antalyalı, Emrah Başsan, Sunu (Dk. 79 Kone), Rashad Muhammed (Dk. 68 Opseth)



Goller: Dk. 69 Dorukhan Toköz (Kendi kalesine) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 78 Dorukhan Toköz (Beşiktaş)



Kırmızı kart: Dk. 87 Quaresma (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Dk. 33 Necip Uysal, Dk. 38 Burak Yılmaz, Dk. 63 Dorukhan Toköz, Dk. 73 Medel (Beşiktaş), Dk. 72 Lokman Gör, Dk. 83 Tolga Ünlü, Dk. 85 Sehic, Dk. 90 Opseth (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)





Spor Toto Süper Ligi'nin 19. haftasının açılış maçında Beşiktaş ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, karşı karşıya geldi. Beşiktaş, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı ve büyük bir şok yaşadı.Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un golü, 69. dakikada geldi. Scuk'un vuruşunda top önce Necip Uysal'a ardından Dorukhan Toköz'e çarptı ve ağlarla buluştu.Dorukhan, kendi kalesine attığı golün ardından bu kez rakip kaleye attı. 79. dakikada Dorukhan'ın kafa ile attığı golle skora eşitlik geldi ve maç 1-1 sona erdi. Ricardo Quaresma ise 87. dakikada yaptığı hareketle direkt kırmızı kart gördü.Bu sonucun ardından Beşiktaş, 30 puan ile 4. sırada yer aldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 17 puana yükseldi ve küme düşme hattından kurtuldu.Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşan Beşiktaş, 39 gün sonra taraftarıyla buluştu.Vodafone Park'ta son maçını 16 Aralık 2018 tarihinde Trabzonspor'a karşı oynayan siyah-beyazlılar, 39 günlük aranın ardından İstanbul'daki taraftarının karşısına çıktı.Karşılaşmayı yaklaşık 30 bine yakın Beşiktaşlı taraftar izlerken, bir grup Erzurumspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde takımlarına destek verdi.Siyah-beyazlı takım karşılaşmaya, "Türkiye ihracatla yükselecek" yazılı pankartla çıktı.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Akhisarspor maçının ilk on birine göre iki değişiklik yaptı.Tecrübeli teknik adam, Vodafone Park'ta oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında Loris Karius, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Isimat Mirin, Adriano Correia, Dorukhan Toköz, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Burak Yılmaz on birini sahaya sürdü.Güneş, sarı kart cezalısı Domagoj Vida'nın yerine savunmanın göbeğinde Necip Uysal'a, sol bekte ise Caner Erkin'in yerine Adriano Correia'ya görev verdi.Beşiktaş'ın yeni transferi Burak Yılmaz, 4 bin 72 gün sonra Dolmabahçe'de sahaya çıktı.Beşiktaş formasıyla iç sahadaki son maçını 2 Aralık 2007'de Çaykur Rizespor'a karşı ligin 14. haftasında oynayan tecrübeli oyuncu için taraftarlar ikiye bölündü.Isınma sırasında tribünlerin bir kısmı Burak Yılmaz'ı ıslıklarken, bir kısmı ise alkışlarla oyuncuya destek verdi.Maç öncesinde kadroların anons edilmesi sırasında Burak Yılmaz'ın adının okunmasının ardından, tribünlerden ıslık sesleri duyuldu.Beşiktaş'ın Fortuna Düsseldorf'tan ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Muhayer Oktay, ilk kez siyah-beyazlı forma ile Vodafone Park'a çıktı.19 yaşındaki genç futbolcu karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.Dün vefat eden Samsunspor ve Beşiktaş'ın eski kalecisi Göksel Gencer'i siyah-beyazlı kulüp unutmadı.Karşılaşma öncesinde yapılan anonsta, "Göksel Gencer'i anıyoruz." denildi. Gencer'in fotoğrafları skorbordda gösterilirken, maç öncesi saygı duruşunda bulunuldu.Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, geçen hafta oynanan Atiker Konyaspor maçına göre iki değişiklik yaptı.Atiker Konyaspor maçında oynayan Auremir Dos Santos ile Özer Hurmacı'nın yerine Tolga Ünlü ve Rashad Muhammed'e forma giydi.Yeni transferler Serkan Kurtuluş, Pierre Kanstrup ve Kristian Fardal Opseth ise yedek soyundu.Beşiktaş gole çok yaklaştı! Henüz 3. dakikada Önünde savunmacılar olmasına rağmen sağ ayağıyla çok düzgün vuran Ljajic, kaleyi yokladı ancak az farkla golü kaçırdı.Karşılaşmanın 8. dakikasında Beşiktaş bir kez daha gole çok yaklaştı! Ljajic'in pasıyla şut şansı yakalayan Burak Yılmaz, kaleci Sehic'e takıldı. Dönen topu Ljajic tamamlamak istedi ama top üstten dışarı çıktı.İlk yarının son dakikasında ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Dorukhan, çok sert vurdu ama Egemen Korkmaz adeta kendisini topun önüne attı ve gole engel oldu. Bu pozisyonun ardından ise ilk yarı sona erdi.İstekli oyunuyla dikkat çeken Burak Yılmaz, 59. dakikada gole yaklaştı. Ljajic'in ortasında Burak, iyi bir kafa vuruşu yaptı ancak top, direğin hemen yanından auta çıktı. Bu pozisyonun hemen ardından Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ı oyundan alıp yerine Caner Erkin'i aldı. Siyah beyazlı taraftarların bir kısmı Burak'ı oyundan çıkarken alkışlarken, bir kısmı da ıslıklarla protesto etti.Maçın 69. dakikasında Erzurumspor, sahalarda ender gözüken bir pozisyon ile öne geçti. Scuk'ın ceza sahası önünden yaptığı sert vuruş önce Necip Uysal'a ardından Dorukhan Toköz'e çarptı ve ağlarla buluştu. BB Erzurumspor, deplasmanda bu golle 1-0 öne geçti.78. dakikada karşılaşmaya eşitlik geldi. Ljajic'in ortasında çok iyi yükselen Dorukhan Toköz, kafa vuruşuyla attığı golle takımına 1-1'lik eşitliği getirdi. Dorukhan, böylece 10 dakika arayla hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol atmayı başardı.Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.3. dakikada Ljajic'in sol çaprazda ceza alanı ön çizgisi gerisinden sert şutunda top uzak direğin yanından auta çıktı.8. dakikada Ljajic'in ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Burak Yılmaz'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'ten döndü. Pozisyonu takip eden Ljajic, penaltı noktası üzerine gelen topa bekletmeden vurdu ancak meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti.32. dakikada Adriano'nun pasıyla sol kanatta buluştuktan sonra hızla ceza sahasına giren Quaresma, çaprazda sağına çektiği meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Sehic, soluna gelen topu uzanarak güçlükle kornere çeldi.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.