Dortmund'dan Giovanni Reyna'ya 2,5 milyon euro

Almanya Ligi takımlarından Borussia Dortmund, 2019'un Temmuz ayından New York City FC'den U19 Takımı'na kattığı genç futbolcu Giovanni Reyna için harekete geçti.



Dortmund, Ocak ayından itibaren A Takım'a aldığı 17 yaşındaki ABD'li futbolcu Giovanni Reyna'ya uzun süreli sözleşme imzalatma kararı aldı. Giovanni Reyna'nın yeteneğini uzun süredir fark eden Dortmund kulübü yöneticileri, gelecek vaadeden isme, genç yaşına rağmen iyi bir kontrat sunacağını bildirdi.



Alman kulübü, 13 Kasım'da 18 yaşına girecek olan orta saha oyuncusu Giovanni Reyna'ya iyi bir sözleşme garantisi verdi. Dortmund, Liverpool ve Real Madrid'in radarında olan Giovanni Reyna'ya 3 yıllık imza attıracak ve bu anlaşma karşılığında yıllık 2,5 milyon euro maaş verecek.



