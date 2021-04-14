Dortmund - Manchester City: Muhtemel 11

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Dortmund, sahasında Manchester City'i konuk ediyor.Signal-Iduna Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22:00'de başlayacak. İspanyol hakem Carlos Del Cerro Grande'nin yöneteceği Dortmund - Manchester City maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Bilindiği gibi ilk maçı Manchester City sahasında 2-1 kazanmıştı.Konuk ekip Manchester City'nin eksik oyuncusu bulunmazken Dortmund'da ise Moukoko, Witsel, Sancho, Schmelzer ve Zagadou maçta forma giyemeyecek.Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Emre Can, Dahoud, Bellingham; Reus, Haaland, HazardEderson; Walker, Stones, Dias, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gündoğan; Mahrez, Jesus, Foden- İlk maçını kaybettiği yedi Şampiyonlar Ligi eleme turunun altısında turnuvaya veda eden Dortmund, sadece 2016/17 son 16 turunda Benfica'yı eleyebildi (0-1 & 4-0).- Şampiyonlar Ligi tarihinde eleme turunun ilk maçını 2-1 kazanan takımlar 15 kez rakiplerine elenirken 12 kez yarı finale kalabildi.- Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz takımlarını konuk ettiği son iki maçı kaybeden Dortmund (2017/18 ve 2018/19'da vs Tottenham), daha önceki yedi karşılaşmada tek yenilgi almıştı (4G 2B).- Borussia Dortmund'a rakip olduğu ilk beş resmi maçın üçünü kaybeden Pep Guardiola, daha sonraki yedi karşılaşmada yenilgi almadı (4G 3B).- Şampiyonlar Ligi tarihinde bir Premier Lig takımı adına en fazla gol atan oyuncu olmak için sahaya çıkan Sergio Agüero (36; Didier Drogba ile eşit), turnuva kariyerinde en fazla golü Alman takımları karşısında kaydetti (11).