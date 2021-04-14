Dortmund - Manchester City: Muhtemel 11

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Dortmund, sahasında Manchester City'i konuk ediyor.
Signal-Iduna Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22:00'de başlayacak. İspanyol hakem Carlos Del Cerro Grande'nin yöneteceği Dortmund - Manchester City maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Bilindiği gibi ilk maçı Manchester City sahasında 2-1 kazanmıştı.
İki takımın eksikleri
Konuk ekip Manchester City'nin eksik oyuncusu bulunmazken Dortmund'da ise Moukoko, Witsel, Sancho, Schmelzer ve Zagadou maçta forma giyemeyecek.
Muhtemel 11'ler
Dortmund
Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Emre Can, Dahoud, Bellingham; Reus, Haaland, Hazard
Manchester City
Ederson; Walker, Stones, Dias, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gündoğan; Mahrez, Jesus, Foden
Dikkat çeken istatistikler
- İlk maçını kaybettiği yedi Şampiyonlar Ligi eleme turunun altısında turnuvaya veda eden Dortmund, sadece 2016/17 son 16 turunda Benfica'yı eleyebildi (0-1 & 4-0).
- Manchester City, Avrupa kupalarında ilk maçından galip ayrıldığı 15 eleme turunun 13'ünde yoluna devam etmeyi başardı (1976/77 UEFA Kupası'nda vs Juventus & 2016/17 Şampiyonlar Ligi'nde vs Monaco).
- Şampiyonlar Ligi tarihinde eleme turunun ilk maçını 2-1 kazanan takımlar 15 kez rakiplerine elenirken 12 kez yarı finale kalabildi.
- Borussia Dortmund, Manchester City'yi konuk ettiği tek maçta rakibini 1-0 mağlup etmişti (Aralık 2012'de Şampiyonlar Ligi).
- Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz takımlarını konuk ettiği son iki maçı kaybeden Dortmund (2017/18 ve 2018/19'da vs Tottenham), daha önceki yedi karşılaşmada tek yenilgi almıştı (4G 2B).
- Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son dört dış saha maçında gol yemeyen Manchester City, 2010/11'den bu yana beş maçlık seri yakalayan ilk takım olmak istiyor (Manchester United; 6 maç).
- Borussia Dortmund'a rakip olduğu ilk beş resmi maçın üçünü kaybeden Pep Guardiola, daha sonraki yedi karşılaşmada yenilgi almadı (4G 3B).
- Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 15 maçın 12'sinde en az bir gol atan Dortmund'un yıldızı Erling Haaland, bu statta görev yaptığı son dört karşılaşmada da fileleri havalandırdı (toplam 7 gol).
- Şampiyonlar Ligi tarihinde bir Premier Lig takımı adına en fazla gol atan oyuncu olmak için sahaya çıkan Sergio Agüero (36; Didier Drogba ile eşit), turnuva kariyerinde en fazla golü Alman takımları karşısında kaydetti (11).
- Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 12 maçta 13 gole doğrudan katkı sağlayan Kevin De Bruyne (4 gol & 9 asist), bu sezon forma giydiği dört karşılaşmada altı golde pay sahibi oldu (2 gol & 4 asist).
Signal-Iduna Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22:00'de başlayacak. İspanyol hakem Carlos Del Cerro Grande'nin yöneteceği Dortmund - Manchester City maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Bilindiği gibi ilk maçı Manchester City sahasında 2-1 kazanmıştı.
İki takımın eksikleri
Konuk ekip Manchester City'nin eksik oyuncusu bulunmazken Dortmund'da ise Moukoko, Witsel, Sancho, Schmelzer ve Zagadou maçta forma giyemeyecek.
Muhtemel 11'ler
Dortmund
Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Emre Can, Dahoud, Bellingham; Reus, Haaland, Hazard
Manchester City
Ederson; Walker, Stones, Dias, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gündoğan; Mahrez, Jesus, Foden
Dikkat çeken istatistikler
- İlk maçını kaybettiği yedi Şampiyonlar Ligi eleme turunun altısında turnuvaya veda eden Dortmund, sadece 2016/17 son 16 turunda Benfica'yı eleyebildi (0-1 & 4-0).
- Manchester City, Avrupa kupalarında ilk maçından galip ayrıldığı 15 eleme turunun 13'ünde yoluna devam etmeyi başardı (1976/77 UEFA Kupası'nda vs Juventus & 2016/17 Şampiyonlar Ligi'nde vs Monaco).
- Şampiyonlar Ligi tarihinde eleme turunun ilk maçını 2-1 kazanan takımlar 15 kez rakiplerine elenirken 12 kez yarı finale kalabildi.
- Borussia Dortmund, Manchester City'yi konuk ettiği tek maçta rakibini 1-0 mağlup etmişti (Aralık 2012'de Şampiyonlar Ligi).
- Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz takımlarını konuk ettiği son iki maçı kaybeden Dortmund (2017/18 ve 2018/19'da vs Tottenham), daha önceki yedi karşılaşmada tek yenilgi almıştı (4G 2B).
- Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son dört dış saha maçında gol yemeyen Manchester City, 2010/11'den bu yana beş maçlık seri yakalayan ilk takım olmak istiyor (Manchester United; 6 maç).
- Borussia Dortmund'a rakip olduğu ilk beş resmi maçın üçünü kaybeden Pep Guardiola, daha sonraki yedi karşılaşmada yenilgi almadı (4G 3B).
- Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 15 maçın 12'sinde en az bir gol atan Dortmund'un yıldızı Erling Haaland, bu statta görev yaptığı son dört karşılaşmada da fileleri havalandırdı (toplam 7 gol).
- Şampiyonlar Ligi tarihinde bir Premier Lig takımı adına en fazla gol atan oyuncu olmak için sahaya çıkan Sergio Agüero (36; Didier Drogba ile eşit), turnuva kariyerinde en fazla golü Alman takımları karşısında kaydetti (11).
- Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 12 maçta 13 gole doğrudan katkı sağlayan Kevin De Bruyne (4 gol & 9 asist), bu sezon forma giydiği dört karşılaşmada altı golde pay sahibi oldu (2 gol & 4 asist).