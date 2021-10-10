Dortmund, Haaland'ın yerine Adeyemi'yi düşünüyor!

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Haaland'ın olası ayrılığı sonrasına plan yapıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Dortmund, Haaland'ın yerine Adeyemi'yi düşünüyor!
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10 Ekim 2021 16:54
Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund, Erling Haaland'ın takımdan ayrılması durumunda rotasını belirledi.

Bild'in haberine göre; Dortmund, Norveçli golcünün takımdan ayrılması durumunda Salzburg'un 19 yaşındaki santrforu Karim Adeyemi'yi kadrosuna katacak.

Haberde Haaland'ın Dortmund'da kalması halinde dahi Alman ekibinin Adeyemi'nin transferi için uğraş vereceği belirtildi.

Bu sezon Salzburg'da 16 resmi maça çıkan Adeyemi, 11 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.


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