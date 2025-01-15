Dortmund'da Nuri Şahin yerine Ten Hag iddiası!

Borussia Dortmund'da devam eden kötü gidiş, Nuri Şahin hakkında da spekülasyonlara yol açtı. Alman ekibinin bir numaralı adayı Erik Ten Hag olabilir.

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Dortmund'da Nuri Şahin yerine Ten Hag iddiası!
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15 Ocak 2025 14:19
Bundesliga'da Holstein Kiel ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Holstein Kiel'e 4-2 skorla mağlup olan Borussia Dortmund'da teknik direktör Nuri Şahin, maçın ardından yaptığı açıklamalarda bunun 'rezil bir gece' olduğunu söyledi.

Bu sonuç, eski Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag'in, yaz döneminde göreve başlayan Nuri Şahin'in yerine Dortmund'un tercih ettiği aday olduğu yönündeki haberlerin ortasında geldi.

Dortmund, 2014-15 sezonunda Jürgen Klopp'un son yılında yaşadığı kötü başlangıçtan bu yana en kötü sezon açılışını yaşıyor.



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