Dortmund, Beşiktaşlı isimleri takibe aldı

Gelecek vaat eden oyuncuları parlatıp dünya futboluna sunan Alman kulübü Borussia Dortmund'un gözlemcileri Beşiktaş'ın genç yıldız adaylarını izliyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Dortmund, Beşiktaşlı isimleri takibe aldı
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13 Ekim 2021 12:28
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Borussia Dortmund'un en önemli özelliği, genç isimleri parlatıp dünya futboluna sunması. Erling Haaland (21), Jadon Sancho (21), Jude Bellingham (18) ve Youssoufa Moukoko (16); Alman kulübünün son dönemde piyasaya sürdüğü yeteneklerden sadece birkaçı. Genç futbolculara yatırım yapmasıyla ünlü sarı-siyahlıların takip ettiği isimlerden bazıları da Beşiktaş'tan…

TEKLİF GELEBİLİR

Sözcü Gazetesi'nden Ali Aydın'ın haberine göre; Beşiktaş'ın altyapısından yetişen, UEFA Gençlik Ligi'nde görücüye çıkan ve Borussia Dortmund'un dikkatini çeken 4 isim var. Bunlar; Serdar Saatçı, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz ve Semih Kılıçsoy. Türk takımlarının aksine, henüz 20 yaşını görmemiş gençlere A takımda sıkça şans veren Borussia Dortmund'un gözlemcilerinin bu dört genç oyuncuyu yakın takibe aldığı ve transfer teklifine hazırlandığı belirtiliyor.




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