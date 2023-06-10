Dortmund, Bellingham'ın halefini buldu!

Şampiyonluğu son maçta Bayern Münih'e kaptıran Borussia Dortmund, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı.



Bild'de yer alan habere göre; Alman devi, Jude Bellingham'ın yerine Wolfsburg forması giyen Felix Nmecha'yı kadrosuna katacak.



103 milyon euro bonservisle Real Madrid'e transfer olan Bellingham'ın alternatif arayışlarını sürdüren Dortmund'un kısa süre içinde resmi görüşmelere başlayacağı ifade edildi.



TARAFTARLAR İSTEMİYOR



Dortmund taraftarlarının 23 yaşındaki oyuncunun eşçinsel karşıtı paylaşımları sebebiyle transferini istemediği ifade edildi.



Genç oyuncu, Wolfsburg'da bu sezon 30 maça çıktı ve 5 asistlik katkı sağladı.





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