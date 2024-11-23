Dortmun'dan dört gollü rahat sonuç!

Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, Freiburg'u ağırladığı 4-0'lık skorla kazandı

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Dortmun'dan dört gollü rahat sonuç!
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23 Kasım 2024 19:29
Almanya Ligi'nde 11. hafta maçında Borussia Dortmund ile Freiburg karşı karşıya geldi. Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund maçı 4-0 kazandı.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Maximilian Beier, 40. dakikada Felix Nmecha, 66. dakikada Julian Brandt ve 77. dakikada Jamie Bynoe-Gittens kaydetti.

Freiburg'ta Patrick Osterhage 63. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetin ardından Borussia Dortmund puanını 19'a yükseltti. Freiburg 17 puanda kaldı.

Almanya Ligi'nde gelecek hafta Borussia Dortmund, Bayern Münih'i ağırlayacak. Freiburg, Mönchengladbach'ı ağırlayacak.

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