Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında karşılaşacakları Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.Sarı-siyahlı takımın defans oyuncusu Doria, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Kardemir Karabükspor karşısında gol attığı için çok sevinçli olduğunu aktardı.Sahaya çok iyi konsantre olarak çıktıklarını ve karşılaşmayı kazandıklarını anlatan Brezilyalı futbolcu, artık Konyaspor karşılaşmasına odaklandıklarını belirterek, "Tabii dışarıda oynayacağız, çok zor bir maç olacak. Artık bugünden itibaren çok sıkı çalışmalıyız. Önümüzdeki maçı kazanmak için neler yapacağımıza karar vermeliyiz." ifadelerini kullandı.Orta sahanın başarılı ismi Aytaç Kara ise Kardemir Karabükspor maçında galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.Her maça ciddi bir şekilde hazırlanarak puan veya puanlar için mücadele ettiklerini vurgulayan Kara, şöyle konuştu:"Malatya'yı daha iyi yerlere taşıyacağız. Gerçekten ben taraftarlarımıza da Malatyaspor camiasına da teşekkür ediyorum. Oynadığımız maçlarda hiçbir zaman stadı boş bırakmadılar. Konyaspor iyi bir takım. Oyuncu kalitesi olsun, taraftarları olsun, bulunduğu yeri hak etmediklerini düşünüyorum. Biz, kendi mücadelemizi sergiledikten sonra bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum."Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda kısa pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanda daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, pas ve top kapma çalışması yaptı.Kardemir Karabükspor karşılaşmasında, ayağına darbe alan ve dün çalışmaya katılamayan forvet oyuncusu Adem Büyük antrenmanda yer alırken, sol bek oyuncusu Aly Cissokho ise salonda çalıştı.