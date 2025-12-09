Domenico Tedesco'dan takıma mesaj: 'Ayağa kalkın!'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, dört puanlık yaraya yol açan Galatasaray ve Başakşehir beraberliklerinin ardından futbolcularına "Ayağa kalkın" direktifi verdi.





"AYAĞA KALKMAK İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT"



İtalyan teknik adam, futbolcularıyla yaptığı toplantıda "Brann ve Konyaspor maçları yeniden ayağa kalkmak için önemli fırsat" dedi ve şunları söyledi: "Bu iki maçta alınacak galibiyetler camiada yeniden bir hava oluşturacak. Maç maç düşünerek gideceğiz."



BİZE YAKIŞMIYOR