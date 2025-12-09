09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
23:00
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
18:30
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
20:45
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
23:00
09 Aralık
Inter-Liverpool
23:00
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
23:00
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
23:00
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
23:00
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
23:00

Domenico Tedesco'dan takıma mesaj: "Ayağa kalkın!"

Domenico Tedesco, üst üste kaybedilen puanların ardından takıma "Brann ve Konyaspor maçları ayağa kalkma fırsatımız, bize yakışmayan hataları artık yapmayacağız" mesajı verdi.

calendar 09 Aralık 2025 09:44
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Domenico Tedesco'dan takıma mesaj: 'Ayağa kalkın!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, dört puanlık yaraya yol açan Galatasaray ve Başakşehir beraberliklerinin ardından futbolcularına "Ayağa kalkın" direktifi verdi.

"AYAĞA KALKMAK İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT"

İtalyan teknik adam, futbolcularıyla yaptığı toplantıda "Brann ve Konyaspor maçları yeniden ayağa kalkmak için önemli fırsat" dedi ve şunları söyledi: "Bu iki maçta alınacak galibiyetler camiada yeniden bir hava oluşturacak. Maç maç düşünerek gideceğiz."

BİZE YAKIŞMIYOR



"Önce Brann'ı, ardından da Konya'yı yenerek yeniden ayağa kalkacağız. Artık yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Brann maçı yeni serinin başlangıcı olacak. Bize yakışmayacak basit hatalar yapıyoruz ve bu hatalar sonucu kalemizde goller görüyoruz. Bize böyle hatalar yakışmıyor. Böyle basit hatalar yaparsak kazanamayız. Bundan sonra kalan maçlarda daha fazla dikkatli olacağız."




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.