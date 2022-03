Domenec Torrent: 'Hayatımda ilk kez karşılaştım'

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, İttifak Holding Konyaspor mücadelesi açıklamalarda bulundu.



Konyaspor için konuşan Torrent, "Rakibin son 6 maçını izledik. Son Alanyaspor maçını da dikkatlice izledik. Konyaspor için adil bir sonuç olmamış. İyi oynamışlar. Oyun stili olarak hoşuma gittiler. Bence büyük bir maç olabilir. Biz sadece 2 maç kazandık. Daha fazlası değil. Bizim hissetiğimiz şey, takım her gün daha iyi." dedi.



Kadro hakkında sorulan soruya cevap veren İspanyol teknik adam, "Sürekli kadroda kim yoksa, onu soruyorsunuz. Ben hayatımda ilk defa bir kadroda bu kadar çok oyuncu gördüm. Geldiğimiz zaman 28 tane saha oyuncusu ve 4 tane kaleci vardı. Kural gereği 1 Türk olması da zorunlu. Oradan 18 oyuncuyu seçebiliyorum. Eğer 3 tane oyuncuyu kiralık vermeseydik, dışarıda 10 oyuncu kalacaktı. Şu an 5 oyuncu kadro dışında kalıyor. Arda'nın kas ağrıları dışında herkesin sağlığı da yerinde. Ben de bundan avantaj sağlıyorum. Her antrenmanda görüp en iyilerini seçiyorum. En son maçtan önce de Morutan'ı sormuştunuz. Bu kez de Feghouli yok. 4 maçımız var 15 gün içerisinde. Sadece bu maçı düşünmekle olmuyor. Önümüzdeki maçlara da bakmamız lazım. Tüm oyuncular hak ediyor ama hepsinin kadroda olması imkansız. Sonuçta sahaya 11 oyuncu sürebiliyorum. Bu cevabı önümüzdeki haftalar için de kullanabilirsiniz. Hayatımda ilk defa bu tarz bir kadroyla karşılaştım. Çok oyuncu var. Bu hem oyuncular, hem de antrenörler için iyi değil." diye konuştu.





İLGİLİ VİDEO