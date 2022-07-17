Domagoj Vida, Suudi Arabistan yolcusu

Beşiktaş ile sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılan Domagoj Vida'nın, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ettifaq ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.



Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı habere göre; Al-Ittifaq yetkileri kontrat detayları için kısa süre içinde İstanbul'a gelecek.



BEŞİKTAŞ İLE 165 MAÇ



2018 yılında Beşiktaş'a transfer olan 33 yaşındaki savunma oyuncusu Siyah-Beyazlı forma ile 165 maçta görev yapmış ve 16 kez de gol atma başarısı göstermişti.



Vida kariyerinde, Beşiktaş'ın yanı sıra Dinamo Kiev, Dinamo Zagreb, NK Osijek ve Leverkusen'de de boy göstermişti.



