Doktoru, Valenciali yıldız için korkutan ihtimali açıkladı!

Real Madridli Aurelien Tchouameni ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanan Mouctar Diakhaby'nin futbol kariyeri tehlikede...



Spor doktoru Juan Jose Lopez Martínez, Valencialı Mouctar Diakhaby'nin profesyonel futbola dönememe konusunda "ciddi bir risk taşıdığını" söyledi.



27 yaşındaki Mouctar Diakhaby, geçtiğimiz Cumartesi günü Valencia ile Real Madrid arasında oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan maçta Aurelien Tchouameni ile çarpışmasının ardından sağ dizinde ciddi bir sakatlık meydana gelmesi nedeniyle profesyonel futbola geri dönemeyebilir.



İlk taramalar Diakhaby'nin ön çapraz bağ ve arka çapraz bağının kopmasının ardından bir yıldan önce sahalardan uzak kalabileceğini gösteriyor. Dr. Enrique Gastaldi 'SER Deportivos Valencia' programında "Bir futbolcunun dizinde yaşayabileceği en kötü sakatlık" dedi.



İlk sorunsuz yürüyüş için en erken 12 ay



Bu gibi durumlarda, doktora göre sorunsuz yürüme süresi 12 aydan az değil ancak ilk hedef Gineli oyuncunun tekrar sorunsuz yürüyebilmesi ve ardından mümkünse futbola dönmeye çalışması olarak gösterildi.



"Bir daha futbol oynayamama riski ciddi boyutlarda"



Ünlü İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz'ın kişisel doktoru Juan Jose Lopez Martinez, Diakhaby'nin sakatlığı hakkında Estadio Deportivo'ya, "Bu çok ciddi bir sakatlık ve bu nedenle bir daha futbol oynayamama gibi ciddi bir riski var, çünkü kıkırdağın zarar görme riski var, ki bu da yenilenmeyen bir yapıdır." analizini yaptı.





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