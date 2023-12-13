Doğuş Balbay'dan veda kararı

Doğuş Balbay, basketbolculuk kariyerini bitirerek emekli olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Doğuş Balbay'dan veda kararı
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13 Aralık 2023 23:32
Anadolu Efes'in eski kaptanı Doğuş Balbay 34 yaşında profesyonel basketbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Yıldız oyuncu sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruyla üzerinde emeği olan herkese teşekkür etti.

KARİYERİ

Kariyerine Fenerbahçe'de başlayan Doğuş Balbay, 2 sene Amerika'da eğitim gördükten sonra Anadolu Efes ile anlaştı. Tecrübeli isim burada 12 sezon forma giydi ve takım kaptanlığına kadar yükselmeyi başardı.

Doğuş Balbay, Anadolu Efes'te 2 Euroleague, 3 Basketbol Süper Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 4 Türkiye Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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