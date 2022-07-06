Doğukan Sinik, Hull City'e doğru!

Geçen sezon gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen ve pek çok takımın takibine giren Doğukan Sinik, adım adım İngiltere'ye gidiyor.



Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City ile genç futbolcunun satışı için anlaşmaya varan Antalyaspor, transferin gerçekleşmesi halinde tarihinin en yüksek bonservis gelirini elde edecek.



BONSERVİSİ 4 MİLYON EURO



Transfer görüşmelerini 6 milyon eurodan açan Antalyaspor'un, yapılan pazarlıkların ardından 4 milyon euroda anlaşma sağladığı öğrenildi. 56 yıllık tarihinde en yüksek bedelle futbolcu satışını İsmail Aissati ile yapan Akrep, Faslı futbolcuyu Rus takımlarından Terek Grozny'ye 3.3 milyon euro karşılığında göndermişti.



F.BAHÇE'DEN 6 MİLYON EURO İSTENMİŞTİ



Antalyaspor, Doğukan Sinik için girişimde bulunan Fenerbahçe'den de 6 milyon euro istemişti. Başkan Ali Koç'un bizzat ilgilendiği ve ilk etapta futbolcu + para teklifini reddeden Kırmızı-Beyazlıların 6 milyon euro talebinin ardından İstanbul ekibi geri çekilmiş ve transferi beklemeye almıştı.



1.5 MİLYON EURO KAZANACAK



Antalya Lider Gazetesi'nde yer alan habere göre, Doğukan Sinik, Hull City'ye transferinin ardından ciddi bir gelirin de sahibi olacak. İngiliz ekibiyle 4 yıllık sözleşmeye imza atması beklenen başarılı futbolcunun, yıllık 1.5 milyon euroda anlaşma sağladığı öğrenildi.



TRANSFER DÜĞÜNDE BİTTİ



Doğukan Sinik ile Hull City anlaşması, Antalyaspor'un eski Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün düğününde yapıldı. Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın da katıldığı düğünde Doğukan Sinik ve Antalyaspor Kulübü ile yapılan görüşmelerin ardından prensip anlaşmasının sağlandığı ve sonrasındaki detayların görüşülerek imza aşamasına gelindiği öğrenildi.



HAJİ WRİGHT'TAN VAZGEÇTİ



Doğukan Sinik'i renklerine bağlamaya hazırlanan Hull City, uzun süredir peşinden koştuğu Haji Wright transferinden ise vazgeçti. Transferde Antalyaspor ve Trabzonspor'un rakibi olan İngiliz ekibi, Sonderjyske ile bonservis bedelinde anlaşma sağlasa da ABD'li futbolcunun ret yanıtı karşısında geri adım attı. Golcü futbolcu için devrede Antalyaspor ve Trabzonspor kaldı.



Antalyaspor'un rekor satışları



Doğukan Sinik - Hull City: 4 milyon euro



Ismail Aissati - Terek Grozny: 3.3 milyon euro



Fazlı Ulusal - Beşiktaş: 2.5 milyon euro



Sandro Ranieri - Benevento: 2.3 milyon euro



Doukara - El Ittifak: 2 milyon euro



Nazım Sangare - Fenerbahçe: 1 milyon 750 bin euro



Zafer Demiray - Trabzonspor: 1 milyon 700 bin euro



Hüseyin Cimşir - Trabzonspor: 1 milyon 700 bin euro



Ömer Şişmanoğlu - Beşiktaş: 1 milyon 650 bin euro



Guilherme - Corinthians: 1 milyon 300 bin euro



Burak Yılmaz - Beşiktaş: 1 milyon euro



Volkan Yaman - Galatasaray: 1 milyon euro





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