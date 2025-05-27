26 Mayıs
Hatayspor-Fenerbahçe
4-2
26 Mayıs
LASK-Hartberg
2-0
26 Mayıs
Elazığspor-Belediye Vanspor
0-0IPT
26 Mayıs
Batman Petrolspor-Altınordu
1-1
26 Mayıs
KFUM-Vaalerenga
0-1
27 Mayıs
Red Bull Bragantino-Juventude
02:00
26 Mayıs
AFC Wimbledon-Walsall
1-0
26 Mayıs
Elversberg-FC Heidenheim
1-2
26 Mayıs
Ross County-Livingston
2-4
27 Mayıs
Criciuma-Coritiba
0-0DA
27 Mayıs
Cuiaba-Vila Nova
03:00
26 Mayıs
IK Brage-Utsiktens BK
2-2
26 Mayıs
IK Oddevold-Vasteras SK
1-5
26 Mayıs
Landskrona BoIS-Falkenbergs FF
0-3
26 Mayıs
IFK Norrkoeping-Mjaellby
1-1
26 Mayıs
Hammarby-Degerfors
1-0

Djokovic: "Türkiye'de tenis başarısının olmamasına üzülüyorum"

Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, Bodrum'daki etkinlikte Türkiye'de tenisin gelişmemiş olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

calendar 26 Mayıs 2025 23:33 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2025 01:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
Djokovic: 'Türkiye'de tenis başarısının olmamasına üzülüyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Geçtiğimiz günlerde, dünyanın bir numaralı tenisçisi Sırp Novak Djokovic, özel bir etkinlik için Türkiye'ye geldi.

Turizmin gözde rotalarından Bodrum'a giden Novak Djokovic, düzenlenen bir söyleşiye katıldı. Ardından da tenis maçı yaptı.

Etkinlik sırasında ünlü oyuncu Ece Sükan ile bir araya gelen Novak Djokovic, kısa süreliğine de olsa birlikte korta çıktı.

"TÜRKİYE'NİN BAŞARISININ OLMAMASINA ÜZÜLÜYORUM"

Türkiye'de tenisin geri planda olmasına üzüldüğünü itiraf eden dünyaca ünlü isim Djokovic "Bir tenisçi olarak, Türkiye'de hala gerçek anlamda bir tenis sisteminin ve başarısının olmamasına üzülüyorum." ifadelerini kullandı.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.