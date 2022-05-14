Djaniny için Trabzonspor'a dev teklif!

DJANİNY SEMEDO İÇİN AL HİLAL DEVREDE

10 GOL 3 ASİST YAPTI

Şampiyon Trabzonspor'un oyuncularına teklifler gelmeye devam ediyor.Bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan 31 yaşındaki golcü oyuncunun peşini Arap kulüpleri bırakmıyor.Bordo-Mavililer ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Djaniny Semedo için Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, 6 milyon Euro'luk teklifte bulundu.Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılmak isteyen ancak Abdullah Avcı'nın ısrarı nedeniyle kulüpte kalan Yeşil Burun Adalı futbolcu için son kararı yönetim verecek. Karadeniz ekibi, teknik ekibin kararına göre hareket edecek.2020 yılında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den bedelsiz olarak transfer edilen Djaniny oynadığı futbolla Trabzonspor taraftarının sevgilisi olmayı başardı.Bu sezon 28 Süper Lig maçında 10 gol ve 3 asiste imza atan Djaniny'nin güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon Euro. Tecrübeli oyuncu için bugüne kadar 13.7 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı.Djaniny kariyerinde Benfica, Nacional ve Santos Laguna gibi takımların da formasını giydi. Tecrübeli oyuncu masraflar düşüldükten sonra transferden yüzde 15'lik pay alma hakkı bulunduğu için kulüple aynı paralelde hareket ediyor yani en iyi teklifi bekliyor.