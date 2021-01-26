Dinamo Moskova antrenörü Volkan Bulut'un hedefi Türk takımı çalıştırmak

Rusya Premier Lig takımlarında Dinamo Moskova'nın 38 yaşındaki Türk asıllı Alman yardımcı antrenörü Volkan Bulut, hedefleri arasında bir Türk takımını çalıştırmak yer alıyor.



Dinamo Moskova'nın kamp yaptığı Belek Turizm Merkezinde AA muhabirine açıklama yapan Bulut, babasının Almanya'ya dedesinin kucağında adım attığını, kendisinin de burada doğduğunu söyledi.



Çocukluktan itibaren sürekli futbol oynadığına değinen Bulut, Almanya'da alt liglerde futbol oynarken dizinden geçirdiği sakatlık sonrasında 26 yaşında aktif sporu bırakmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Doğduğu ve büyüdüğü Hannover kentinde amatör ligde oynayan Türk takımında antrenörlük hayatına başladığını anlatan Bulut, burada iki yıl çok başarılı bir süreç geçirdiğini bildirdi.



Almanya 4. lig takımlarından TSV Havelse'den gelen yardımcı antrenörlük teklifini kabul ederek bir Alman hocanın yanında görev yapmaya başladığını belirten Bulut, "7-8 yıllık bir süreci geçirdikten sonra Dinamo Moskova'ya kadar vardık. Moskova'ya geldiğimiz günden iki gün sonra ilk maçımıza çıktık. Galibiyet elde ettik. Ondan sonraki iki maçı da galibiyetle kapatarak 3'te 3 yaptık. Böylece adaptasyon süreci çok çok iyi geçti. Çok şükür şu ana kadar da iyi gidiyor." diye konuştu.



"Belek bölgesinde, kamp yapmak çok iyi"



Bulut, Rusya'da çok büyük bir kulüp olan Dinamo Moskova'da Sandro Schwarz'ın yardımcı antrenörlüğünü yaptığını, ilk andan itibaren çok iyi karşılandıklarını, yardım gördüklerini söyledi.

Takımdaki oyuncuların da öğrenme konusunda hevesli olmasının teknik heyetin işini kolaylaştırdığını vurgulayan Bulut, çok farklı bir kültüre çabuk alıştıklarını dile getirdi.



Bulut, ligin ikinci yarısına Antalya'da hazırlandıklarına değinerek, "Antalya ve Belek bölgesi, kamp yapmak için çok iyi. Otelinden, havasına, sahasından, servisine kadar burada yok yok. Rusya'dan sadece 3 saatlik uçuşla buraya varabiliyoruz." ifadesini kullandı.



Özil Fenerbahçe'ye çok büyük katkı sunar



Almanya'da doğup büyümesine karşın Türk kültürünü hiçbir zaman unutmadığını vurgulayan Bulut, "Zamanımız olduğunda, uçağa atlayıp Türkiye'ye geliyoruz. İleride bir Türk takımının başına geçip çalıştırmak ve başarılı olmak en büyük hedeflerimden biri" dedi.



Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferini de değerlendiren Bulut, Özil'in çocukluk hayalinin gerçekleştiğini bildirdi.



Özil'in dünya çapında bir futbolcu olduğuna dikkati çeken Bulut, "Mesut, 'Türkiye'ye geldim, son yıllarımı sakin bir şekilde oynayayım.' düşüncesiyle gelmemiştir. Çok motive bir şekilde, başarılı olmak için gelmiştir. Tecrübesiyle Fenerbahçe'ye çok büyük katkı sunabileceğini düşünüyorum. Genç futbolcular için de çok büyük bir örnek model." diye konuştu.



