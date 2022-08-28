Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Dinamo Kiev, Ukrayna Ligi'nde Dnipro-1 ile karşılaştı. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Dnipro-1 oldu.



Dnipro-1'e galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Eduard Sarapyi, 55. dakikada Oleksandr Pikhalyonok ve 90+1. dakikada Valentyn Rubchynskyi kaydetti.



Dinamo Kiev'in 23 yaşındaki stoperi Denys Popov, 13. dakikada sakatlandığı için oyundan çıkmak zorunda kaldı.



Mircea Lucescu yönetimindeki Dinamo Kiev, Ukrayna Ligi'ndeki ilk maçında puan alamadı. Dnipro-1 ise ilk maçını kazanarak sezona 3 puanla başladı.



Ukrayna Ligi'nde Dinamo Kiev, Zorya ile karşılaşacak. Dnipro-1, Veres Rivne ile mücadele edecek.





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