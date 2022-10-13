Dimitris Itoudis: '40 dakika boyunca konsantre olmalıyız'

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2. hafta maçında Maccabi Playtika'yı konuk edecek. 14 Ekim Cuma akşamı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç öncesi Başantrenör Dimitris Itoudis ve oyunculardan Marko Guduric açıklamalarda bulundu.



Rekabetçi bir takımla karşılaşacaklarını belirten Başantrenör Dimitris Itoudis, "Tecrübeli ve genç oyuncuların karışımından oluşan, aynı zamanda da çok atlet oyunculara sahip bir takımla karşılaşacağız. Kesinlikle çok fazla hızlı hücum sayısı üretiyorlar ve bunu da güçlü savunmaları ile ribauntlardaki etkinlikleriyle sağlıyorlar. Wade Baldwin ve Lorenzo Brown gibi topu yönlendiren isimlere sahipler. Lorenzo Brown çok iyi bir EuroBasket geçirdikten sonra takıma katıldı. Kısalar ile forvetler ve uzunlar arasındaki bağlantıları harika. Genel olarak çok rekabetçi bir takımla karşılaşacağız ve bu nedenle 40 dakika boyunca odaklanmış ve konsantre bir şekilde oynamalıyız." dedi.



Taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlandığı dile getiren Marko Guduric, "EuroLeague'de ilk iç saha maçımıza çıkacağız ve elbette bu çok önemli bir karşılaşma olacak. Maccabi birçok bireysel yeteneğe sahip bir takım ve bunun için hazır olmalıyız. Taraftarlarımızı gerçekten çok özledim. Umarım cuma günü salonumuz dolu olur çünkü onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.





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