İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Wolverhampton, İspanyol golcü Diego Costa ile anlaşmaya vardı. Golcü futbolcu ile sezon sonuna kadar süren bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.



COSTA İMZA SONRASI KONUŞTU



Daha önce de Premier Lig forması giyen ve Chelsea ile şampiyonluklar yaşayan Costa, takıma katıldığı için mutlu olduğunu ifade etti.



"UYUM SÜRECİM HIZLI OLACAK"



Costa, "Futbol oynamayı bilen ve yeniden Premier Lig'de oynama şansına sahip bir futbolcunun bulunduğu, birinci sınıf bir kulübe geldim. Kulüp kararımı etkiledi. Sadece teknik ya da oyuncuların kalitesi açısından değil, birçok Portekizli futbolcunun olması önemli. Bu uyum sürecimi hızlandıracak" ifadesini kullandı.



"GOLLER ATMAYA HAZIRIM"



Premier Lig'in en iyi lig olduğunu ifade eden Diego Costa, fiziksel ve zihinsel olarak iyi olduğunu ve kariyeriyle ilgili pişmanlıklar duymadığını da dile getirdi. Bruno Lage ile iyi bir iletişim kurduğunu söyleyen Costa, "Daha çok futboldan bahsettik. İnanılmaz motive oldum ve tekrar oynamaya ve goller atmaya hazırım" dedi.



OYNADIĞI TAKIMLAR



Transferde daha önce Türk takımlarıyla da anılan Diego Costa, Braga, Atletico Madrid, Celta Vigo, Albacete, Valladolid, Rayo Vallecano ve Atletico Mineiro takımlarında oynamıştı.





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