Diego Costa'dan Fenerbahçe'ye büyük oyun!

Tecrübeli forvet Diego Costa, uzun süre Fenerbahçe 'nin gündeminde yer almıştı. Ara transfer döneminde bu işin bitmesi beklenirken Fenerbahçe transferden çekildi. Diego Costa'nın adı ise bahis skandalına karıştı ve Brezilya'da soruşturma kapsamına alındı.



Bütün bunlar yaşanırken Rusya'da spor gazetecisi Utkin, bu transferin neden gerçekleşmediğini açıkladı. Utkin, "Costa, Fenerbahçe'ye sürekli olarak Zenit ve Krasnodar'ın kendisini istediğini söyledi." dedi.



İKİSİ DE İSTEMİYORDU



Vasily Utkin, "Ancak iki takım da Costa'yla ilgilenmiyordu. F.Bahçe bunu öğrendi ve futbolcunun tavrından rahatsız oldu. Bence transfer de bu sebeple gerçekleşmedi." dedi.



Son olarak Atletico Mineiro formasını giyen 33 yaşındaki futbolcu halen boşta bulunuyor. Yasa dışı bahis iddialarının ardından da Costa'nın özellikle Brezilya'da herhangi bir takıma gitme şansı bulunmuyor.



Alınan bilgilere göre, Fenerbahçe için Diego Costa dosyası tamamen kapanmış durumda.





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