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Dick Advocaat, teknik direktörlüğe geri döndü!

Son olarak Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıran ve teknik direktörlük kariyerini sonlandıran Advocaat, Hollanda Ligi'nin son sırasında bulunan Sparta Rotterdam'ın yeni teknik direktörü oldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Dick Advocaat, teknik direktörlüğe geri döndü!
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25 Aralık 2017 17:17
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat, teknik direktörlüğe geri döndü! En son Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıran 70 yaşındaki teknik adam, Hollanda Ligi ekiplerinden Sparta Rotterdam ile sözleşme imzaladı.

Tecrübeli teknik direktörün, sezon sonuna kadar Sparta Rotterdam'ın başında olacağı açıklandı. Advocaat'ın yardımcılarının ise Fred Grim ve Cor Pot olduğu belirtildi.

Sparta Rotterdam, son olarak Rotterdam derbisinde sahasında Feyenoord'a 7-0 yenilmiş ardından deplasmanda Groningen'e 4-0 yenilmişti. Son mağlubiyetin ardından Rotterdam ekibi, teknik direktör Alex Pastoor'un görevine son vermişti.

Sparta Rotterdam, 17 haftada sadece 2 kez galip gelebilirken 11 puanla son sırada yer alıyor.



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