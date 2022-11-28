Dick Advocaat, resmen ADO Den Haag'ın başına geçti

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt'ın teknik direktörlük görevinden ayrıldığı ADO Den Haag, yeni teknik direktörünü buldu.



Hollanda 2. Lig ekibi, Dirk Kuyt'ın yeni yerine yine bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştırmış Dick Advocaat'ın getirildiğini açıkladı.



1965 yılında profesyonel futbol kariyerine başladığı ADO Den Haag'a döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen 75 yaşındaki Hollandalı teknik adam, "ADO'ya dönmek benim için çok özel. Bu fırsatı kaçıramazdım. Kulübün hedefinin ve mevcut pozisyonunun ne olduğunun farkındayım, daha iyi sonuçlara ihtiyacımız var. Olabildiğince kısa sürede bir çıkış yolu bulabilmek için elimden geleni yapacağım." dedi.



ADO Den Haag, Hollanda 2. Ligi'nde 17. sırada bulunuyor.





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