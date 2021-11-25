Diagne ve Taylan, 4 resmi maç sonra ilk 11'de

Galatasaray'ın Senegalli santrforu Mbaye Diagne ile milli orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, 4 resmi maç sonra bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.Son olarak Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş derbisinde ilk 11'de sahaya çıkan Diagne ile Taylan, ligdeki Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe müsabakalarının yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova mücadelesinde yedek kulübesinde görev bekledi.Diagne, bu sezon UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında ilk kez sahaya ilk 11'de çıktı.