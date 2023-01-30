Dia Saba, Ankara biletini iptal etti!

Sivasspor'dan ayrılan Dia Saba'nın transfer bilmecesi devam ediyor.



Bir Suudi Arabistan kulübünden yıllık 2.4 milyon euro teklif alan Dia Saba, İsrail ile diplomatik ilişkilerin olmaması sebebiyle bu transferi gerçekleştiremedi. Daha sonra kendine yeni bir kulüp arayan İsrailli futbolcuya Ankaragücü talip oldu ve 1 milyon euro maaş üzerinden anlaşma sağladı.



Bugün İsrail'den Ankara'ya uçuşu olan Dia Saba, Maccabi Haifa'dan gelen teklif üzerine yeniden rotasını kırdı.



1 MİLYONU BIRAKIP 450 BİNİ KABUL ETTİ



İsrail gazetesi ONE'de yer alan habere göre; Dia Saba, Maccabi Haifa'nın yıllık net 450 bin euro'luk teklifini ülkesinde kalma adına kabul etti.



Gazeteye konuşan bir Maccabi Haifa yetkilisi, "Saba 1 milyon euro'luk bir maaştan vazgeçti. Türkiye için planlanan bir uçuşu vardı ama iptal etti. Her şey birdenbire değişti ve bir anda Maccabi Tel Aviv'in de teklifi olmasına rağmen bizde oynamayı kabul etti." dedi.



SİVASSPOR PERFORMANSI



Sezon başında Sivasspor'a imza atan Dia Saba, ailevi nedenlerden dolayı Sivas'tan ayrılmıştı. 30 yaşındaki futbolcu, Sivasspor'da 20 maçta 6 gol, 7 asistlik etkili bir performans ortaya koydu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ