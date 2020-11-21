Süper Lig'de yayıncı kuruluş beIN Sports ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki ücretle ilgili anlaşmazlık hafta içi son buldu. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen konuyla ilgili açıklama yaptı.
Anlaşmanın detayını aktaran Rıdvan Dilmen "Yaklaşık 4,5 ay süren bir yayın krizi oldu. TFF sanırım 2 Milyon 650 bin TL istiyordu. Ligin markası bu kadar eder mi, etmez mi bilemem. Cumhurbaşkanı araya girdi, Gençlik ve Spor Bakanı'na talimat verdi ve yapılan toplantıda anlaşma sağlandı" dedi.
Sözlerine devam eden Rıdvan Dilmen "Aradaki 300 Milyon TL'lik farkı devlet verecek. Büyük ihtimal ligin adı Spor Toto Süper Lig olur. Cumhurbaşkanı'nın spora olan katkısı ortadadır." dedi.
Anlaşmanın detayını aktaran Rıdvan Dilmen "Yaklaşık 4,5 ay süren bir yayın krizi oldu. TFF sanırım 2 Milyon 650 bin TL istiyordu. Ligin markası bu kadar eder mi, etmez mi bilemem. Cumhurbaşkanı araya girdi, Gençlik ve Spor Bakanı'na talimat verdi ve yapılan toplantıda anlaşma sağlandı" dedi.
Sözlerine devam eden Rıdvan Dilmen "Aradaki 300 Milyon TL'lik farkı devlet verecek. Büyük ihtimal ligin adı Spor Toto Süper Lig olur. Cumhurbaşkanı'nın spora olan katkısı ortadadır." dedi.