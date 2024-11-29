Devin Özek'ten Hasan Arat paylaşımı!

Bayer Leverkusen Futbol Direktör Yardımcısı Devin Özek, Hasan Arat'ın istifası sonrası paylaşımda bulundu.
Özek paylaşımında, "Hasan Arat şimdiye kadar tanıdığım en iyi, en dürüst insanlardan biri. Her şey gönlünüze göre olsun sayın Hasan Bey." ifadelerini kullandı.
Devin Özek'in bu sözleri siyah beyazlı taraftarlar tarafından ilgi gördü.
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Özek paylaşımında, "Hasan Arat şimdiye kadar tanıdığım en iyi, en dürüst insanlardan biri. Her şey gönlünüze göre olsun sayın Hasan Bey." ifadelerini kullandı.
Devin Özek'in bu sözleri siyah beyazlı taraftarlar tarafından ilgi gördü.
İŞTE O PAYLAŞIM