Devin Özek'ten Hasan Arat paylaşımı!

Bayer Leverkusen Futbol Direktör Yardımcısı Devin Özek, Hasan Arat'ın istifası sonrası paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Devin Özek'ten Hasan Arat paylaşımı!
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29 Kasım 2024 16:56
Son güncelleme 29 Kasım 2024 16:57
Bayer Leverkusen Futbol Direktör Yardımcısı Devin Özek, Hasan Arat'ın istifası sonrası paylaşımda bulundu.

Özek paylaşımında, "Hasan Arat şimdiye kadar tanıdığım en iyi, en dürüst insanlardan biri. Her şey gönlünüze göre olsun sayın Hasan Bey." ifadelerini kullandı.

Devin Özek'in bu sözleri siyah beyazlı taraftarlar tarafından ilgi gördü.

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