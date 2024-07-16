Detroit Pistons'ın, bu yaz kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncu Tobias Harris'e takımın "temel liderlerinden biri olarak baktığı" bildirildi.



Yahoo Sports'tan Jake Fischer, Pistons'ın, yeniden yapılanma sürecinde Harris'in "temel liderlerden biri" olabileceğine inandığını söyledi.



Kariyerinde yer aldığı takımların hiçbirinde hücumun ilk opsiyonu olarak görev almamış olan ve son on yılın büyük bölümünde güvenilir bir rol oyuncusu olarak iş yapan Harris, geçtiğimiz sezon Philadelphia 76ers'ta maç başına 17,2 sayı ortalamasıyla oynamıştı.



Harris, 2015'ten 2018'e kadar Pistons kadrosunun bir üyesi olmuş ve takımın 2015-16 sezonunda playofflara ulaşmasına yardımcı olmuştu.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU