Derrick Köhn'e Rusya'dan talip!

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Derrick Köhn'e bir kulüp daha talip oldu.
KRASSNODAR TALİP
26 yaşındaki Alman sol bek için Rusya ekiplerinden Krasnodar talip oldu.
KÖLN DE GÖRÜŞMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Bundesliga'dan Köln, Alman sol bek için Sarı-Kırmızılılar'la yaptığı görüşmeleri sürdürüyor.
G.SARAY 6 MİLYON EURO İSTİYOR
Galatasaray, Alman sol bek için Rus ekibinden 6 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.
KRASSNODAR TALİP
26 yaşındaki Alman sol bek için Rusya ekiplerinden Krasnodar talip oldu.
KÖLN DE GÖRÜŞMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Bundesliga'dan Köln, Alman sol bek için Sarı-Kırmızılılar'la yaptığı görüşmeleri sürdürüyor.
G.SARAY 6 MİLYON EURO İSTİYOR
Galatasaray, Alman sol bek için Rus ekibinden 6 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.