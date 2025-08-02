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Derrick Köhn'e Rusya'dan talip!

Galatasaray'ın Alman sol beki Derrick Köhn'e son olarak Rusya ligi ekiplerinden Krasnodar talip oldu. Oyuncu ile Köln de görüşüyor.

calendar 02 Ağustos 2025 10:16
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Derrick Köhn'e Rusya'dan talip!
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Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Derrick Köhn'e bir kulüp daha talip oldu.

KRASSNODAR TALİP

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