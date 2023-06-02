Derbilerde yabancı golcüler konuşuyor

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynana derbilerde daha çok yabancı oyuncuların gol atması dikkat çekti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Derbilerde yabancı golcüler konuşuyor
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02 Haziran 2023 14:20
 Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 4 Haziran Pazar günü derbide karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekti.

İki takım arasında son 10 sezonda oynanan 21 derbide Galatasaray 16 kez ağları havalandırdı, Fenerbahçe ise rakibine aynı sayıda golle karşılık verdi. Bu müsabakalarda atılan 32 golün 26'sını yabancı futbolcular, 6'sını ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde iki takımın da 13'er golünü yabancı, 3'er golünü ise Türk oyuncular filelere gönderdi.

 

- 22 yabancı oyuncu gol attı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 10 sezonda yapılan derbilerde 22 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında 2013-2014 sezonunda oynanan ilk maçtan bu yana yapılan 21 derbide sarı-lacivertlilerden 12, sarı-kırmızılılardan 10 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan da 2 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.

İki takımın mevcut kadrolarında 6 futbolcu rekabette daha önce gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'den Miguel Crespo, Miha Zajc ve Serdar Dursun, Galatasaray'dan da Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira ve Mauro Icardi daha önceki derbilerde ağları havalandırdı.

Son 10 sezondaki derbiler

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 10 sezonda oynanan 21 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar:

Tarih Stat Organizasyon Skor (FB-GS) Goller
10.11.2013 Fenerbahçe Süper Lig 2 - 0 Emre Belözoğlu, Baroni
06.04.2014 Türk Telekom Süper Lig 0 - 1 Sneijder
25.08.2014 Manisa 19 Mayıs TFF Süper Kupa 0 - 0 -
18.10.2014 Türk Telekom Süper Lig 1 - 2 Alper Potuk / Sneijder (2)
08.03.2015 Fenerbahçe Süper Lig 1 - 0 Kuyt
25.10.2015 Fenerbahçe Süper Lig 1 - 1 Diego / Olcan Adın
13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 -
26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0 - 1 Podolski
20.11.2016 Ülker Süper Lig 2 - 0 Van Persie (2)
23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1 - 0 Josef de Souza
22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 -
17.03.2018 Ülker Süper Lig 0 - 0 -
02.11.2018 Türk Telekom Süper Lig 2 - 2 Valbuena, Jailson / Donk, Linnes
14.04.2019 Ülker Süper Lig 1 - 1 Eljif Elmas / Onyekuru
28.09.2019 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 -
23.02.2020 Ülker Süper Lig 1 - 3 Kruse / Donk, Falcao, Onyekuru
27.09.2020 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 -
06.02.2021 Ülker Süper Lig 0 - 1 Mustafa Muhammed
21.11.2021 Nef Süper Lig 2 - 1 Mesut Özil, Crespo / Kerem Aktürkoğlu
10.04.2022 Ülker Süper Lig 2 - 0 Zajc, Serdar Dursun
08.01.2023 Ülker Süper Lig 0 - 3 Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi
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