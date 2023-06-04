Derbi biter bitmez kutlama!

Dünyanın en büyük derbilerinden biri kabul edilen Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde iki takım bugün Süper Lig tarihinde 132. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in son haftasını hükmen galibiyetlerle geçecek olan iki takım bugün, bu sezonki son lig maçlarına çıkacak. MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray bu dev maçta hem başarısını taraftarlarıyla kutlayacak hem de taraftarına veda edecek. Aslan bu özel günü ezeli rakibini yenerek taçlandırma amacında.
MAÇ BİLETLERİ TÜKENDİ
Uzun süre şampiyonluk yarışında yer alan ancak umutlarını tüketen Fenerbahçe ise haftaya Medipol Başakşehir ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finaline odaklanmış olsa da bugün de bu tarihi rekabete yaraşır bir şekilde oynayıp taraftarlarına bir galibiyet hediye etmek istiyor. Karşılaşmanın biletleri tükenirken Fenerbahçe taraftarlarının gelmeyecek olmasından dolayı konuk tribünlerde de sarı kırmızılılar olacak. Dev maçın ardından şampiyonluk kutlamaları başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de kupayı Galatasaray'a takdim edecek.
KATILAN SANATÇILAR ÜCRET ALMAYACAK
Maçın tamamlanmasının ardından futbolcular soyunma odasına gidecek ve yeşil zemine platform kurulacak. Sarı kırmızılı futbolcular özel şampiyonluk tişörtleriyle tek tek sahaya çıkacak ve anons edilecek. Işık ve lazer şovlarıyla taçlandırılacak, ayrıca dev bir Aslan hologramı olacak. 'Aşkın Olayım' şarkısının sahibi Simge Sağın, Mauro Icardi ile özdeşleşen bu parçayı Arjantinli yıldızla sahneye çıkıp söyleyecek. Kenan Doğulu da şampiyonluk gecesinde sahne alacak. Sanatçılar geceden hiçbir ücret almayacak.
Şampiyonluk törenine Galatasaray'ın eski teknik adamları da çağrıldı. Katılması kesinleşen isimlerden biri Greame Souness... Türkiye Kupası maçı sonrası Kadıköy'de saha ortasına Galatasaray bayrağı dikmesiyle sarı kırmızılı taraftarların gönlünde ayrı bir yeri olan İskoç teknik adam bu akşam onurlandırılacak.
Ayrıca kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörü Fatih Terim de davet edildi. Jardel, Capone gibi kulübün unutulmaz futbolcuları da davetliler arasında...Aynı zamanda sarı kırmızılı kulübün eski başkanları da tek tek kutlamaya davet edildi. Birçok isim olumlu dönüş yaparken bugün unutulmaz bir kutlama olması bekleniyor.
MAÇ BİLETLERİ TÜKENDİ
Uzun süre şampiyonluk yarışında yer alan ancak umutlarını tüketen Fenerbahçe ise haftaya Medipol Başakşehir ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finaline odaklanmış olsa da bugün de bu tarihi rekabete yaraşır bir şekilde oynayıp taraftarlarına bir galibiyet hediye etmek istiyor. Karşılaşmanın biletleri tükenirken Fenerbahçe taraftarlarının gelmeyecek olmasından dolayı konuk tribünlerde de sarı kırmızılılar olacak. Dev maçın ardından şampiyonluk kutlamaları başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de kupayı Galatasaray'a takdim edecek.
KATILAN SANATÇILAR ÜCRET ALMAYACAK
Maçın tamamlanmasının ardından futbolcular soyunma odasına gidecek ve yeşil zemine platform kurulacak. Sarı kırmızılı futbolcular özel şampiyonluk tişörtleriyle tek tek sahaya çıkacak ve anons edilecek. Işık ve lazer şovlarıyla taçlandırılacak, ayrıca dev bir Aslan hologramı olacak. 'Aşkın Olayım' şarkısının sahibi Simge Sağın, Mauro Icardi ile özdeşleşen bu parçayı Arjantinli yıldızla sahneye çıkıp söyleyecek. Kenan Doğulu da şampiyonluk gecesinde sahne alacak. Sanatçılar geceden hiçbir ücret almayacak.
Şampiyonluk törenine Galatasaray'ın eski teknik adamları da çağrıldı. Katılması kesinleşen isimlerden biri Greame Souness... Türkiye Kupası maçı sonrası Kadıköy'de saha ortasına Galatasaray bayrağı dikmesiyle sarı kırmızılı taraftarların gönlünde ayrı bir yeri olan İskoç teknik adam bu akşam onurlandırılacak.
Ayrıca kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörü Fatih Terim de davet edildi. Jardel, Capone gibi kulübün unutulmaz futbolcuları da davetliler arasında...Aynı zamanda sarı kırmızılı kulübün eski başkanları da tek tek kutlamaya davet edildi. Birçok isim olumlu dönüş yaparken bugün unutulmaz bir kutlama olması bekleniyor.
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