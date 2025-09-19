Guard Dennis Smith Jr., NBA kariyerine başladığı takım olan Dallas Mavericks'e dönüyor.The Athletic'ten Shams Charania'nın haberine göre, Smith, Dallas Mavericks ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Smith, 2017 NBA Draftı'nda 9. sıradan seçildiği takıma böylece geri dönmüş oldu.27 yaşındaki oyuncu, son olarak 2023-24 sezonunda Brooklyn Nets forması giydi. 56 maçta 6.6 sayı, 3.6 asist ve 1.2 top çalma ortalamaları yakalayan Smith, ardından G League takımlarından Wisconsin Herd ile kısa bir süre oynadı. Ocak 2025'te Real Madrid ile anlaşsa da bir ay sonra yollarını ayırdı.NBA kariyerinde altı farklı takımda 326 maça çıkan Smith, 9.7 sayı ve 4.2 asist ortalamalarıyla oynadı. En verimli dönemi, 2020-21 sezonunda Minnesota Timberwolves formasıyla maç başına 19.6 sayı kaydettiği yıl oldu.Smith, 2019-2021 yılları arasında New York Knicks'te de üç sezonun bir kısmını geçirdi ancak rolü ve üretkenliği o dönemde azaldı. Bu yaz başında Knicks'in guard rotasyonunu güçlendirmek için yaptığı antrenmanlarda boy göstermişti.Artık Dallas'a dönen Smith, kamp döneminde kadroda kendine yer bulmak için mücadele edecek. Mavericks'in arka alanında Kyrie Irving, D'Angelo Russell ve Jaden Hardy bulunurken, Smith'in tecrübesi ve savunma katkısı önemli bir rol oynayabilir.Dallas, 2025-26 sezonuna tamamen yenilenmiş bir kadroyla girecek. Takım, Haziran ayında Duke'lu forvet Cooper Flagg'i birinci sıradan draft ederken, Anthony Davis, Klay Thompson ve Caleb Martin gibi tecrübeli isimleri de rotasyona dahil etti.