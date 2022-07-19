Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Adana ekibi, Ukraynalı stoper Yaroslav Rakitskiy'yi kadrosuna kattı.



RAKITSKIY İLE ANLAŞMA SAĞLANDI



Mavi Şimşekler, Ukraynalı stoper ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki savunmacı bugün İstanbul'a gelecek. Rakitskiy sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.



ZENIT'TEN AYRILMIŞTI



Shakhtar Donetsk altyapısından yetişen Rakitskiy, 2019'dan beri formasını giydiği Zenit'ten Mart ayında ayrılmıştı. Yaroslav Rakitskiy, Ukrayna Milli Takımı'nın formasını 54 kez giydi, 4 gol attı.



DEMİRSPOR KİMLERİ TRANSFER ETTİ?



Adana Demirspor daha önce Ali Yavuz Kol, Arda Okan Kurtulan, Henry Onyekuru, Goran Karacic, Jovan Manev, Abdurrahim Dursun, Badou Ndiaye, Kevin Rodrigues ve Yusuf Sarı'yı renklerine bağlamıştı.





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