Demir İnşaat Büyükçekmece'den 43 sayı fark!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında'uyendi.Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, Walker ve Kairys'in sayılarıyla kısa sürede skorda üstünlüğü ele geçirdi ve 5. dakikayı 11-4 önde tamamladı. Enes Berkay Taşkıran'ın basketleriyle Yeşilgiresun Belediyespor arayı kapatmaya çalışsa da mola sonrası 5 sayı bulan ev sahibi ekip 8. dakikada farkı 11 sayıya (19-8) yükseltti ve ilk çeyreği 25-16 önde bitirdi.İkinci periyotta Demir İnşaat Büyükçekmece, pota altında yaptığı sert savunmayla oyunun kontrolünü elinde tuttu ve 16. dakikada Kairys'in sayısıyla skoru 40-25 yaptı. Rakibinin skor üretmesine izin vermeyen ev sahibi ekip, Walker'ın peş peşe gelen üç sayılık basketleriyle Yeşilgiresun Belediyespor'un direncini kırdı ve soyunma odasına 54-35 üstünlükle gitti.Üçüncü çeyreğe 16-0'lık bir seriyle başlayan Demir İnşaat Büyükçekmece, 23. dakikada skoru 70-35 yaptı. Mücadelenin bu bölümünde ilk sayısını 24. dakikada serbest atışlardan bulan Yeşilgiresun Belediyespor, dış atışlardan da skor üretmekte güçlük çekti. Ribauntlarda rakibinden daha etkili olan Demir İnşaat Büyükçekmece, boyalı alanda da kolay sayılar bularak üçüncü periyotu 81-43 önde geçti.Son çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Demir İnşaat Büyükçekmece, 10 sayılık seri yakalayarak, rakibine 3 dakika boyunca sayı şansı vermedi. Ev sahibi ekip, 36. dakikayı 43 sayılık farkla (95-52) önde tamamladı. Rakibinin hücumda kaybettiği topların ardından hızlı hücumlarla skor üretmeye devam eden Demir İnşaat Büyükçekmece, karşılaşmadan 101-58 galip ayrıldı.