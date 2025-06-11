Demir Ege: 'Milli takım müthiş bir duygu'

A Milli Futbol Takımı formasını ilk kez giyen Demir Ege Tıknaz,dedi.Ay-yıldızlılar, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında yer alan Kenan Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Meksika'ya 1-0 mağlup oldu. Bu mücadelenin ardından ilk kez milli formayı giyen Demir Ege Tıknaz açıklamalarda bulundu. İlk kez milli takıma gelmesi hakkında konuşan Demir Ege Tıknaz,ifadelerini kullandı.Meksika'nın kaliteli bir takım olduğuna dikkat çeken Demir Ege Tıknaz,sözlerini kullandı.En iyi şekilde çalışması gerektiğini belirten Demir Ege,sözlerini sarf etti.