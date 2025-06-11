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10 Haziran
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Uruguay-Venezuela
2-0
11 Haziran
Arjantin-Kolombiya
1-1
11 Haziran
Brezilya-Paraguay
1-0
11 Haziran
Peru-Ekvador
0-0
11 Haziran
Meksika-Türkiye
1-0

Demir Ege: "Milli takım müthiş bir duygu"

A Milli Takım formasıyla ilk karşılaşmasına Meksika karşısında çıkan Demir Ege Tıknaz, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 11 Haziran 2025 07:15
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Demir Ege: 'Milli takım müthiş bir duygu'
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A Milli Futbol Takımı formasını ilk kez giyen Demir Ege Tıknaz, "Milli takıma gelmek müthiş bir duygu. Burada olmak hepimiz için bir şans. İçeride aile ortamı var" dedi.

Ay-yıldızlılar, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında yer alan Kenan Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Meksika'ya 1-0 mağlup oldu. Bu mücadelenin ardından ilk kez milli formayı giyen Demir Ege Tıknaz açıklamalarda bulundu. İlk kez milli takıma gelmesi hakkında konuşan Demir Ege Tıknaz, "Milli takıma gelmek müthiş bir duygu. Burada olmak hepimiz için bir şans. İçeride aile ortamı var" ifadelerini kullandı.

Meksika'nın kaliteli bir takım olduğuna dikkat çeken Demir Ege Tıknaz, "Meksika iyi bir takım, boş bir takım değil. Eksiklerimizi gördük ve onları değerlendirip yolumuza daha iyi şekilde devam edeceğiz" sözlerini kullandı.


'BENİM YAPABİLECEĞİM EN İYİ ŞEY ÇALIŞMAK'

En iyi şekilde çalışması gerektiğini belirten Demir Ege, "Bizim oyuncularımız çok üst düzey. Benim yapabileceğim en iyi şey çalışıp hocanın takdirine bırakmak" sözlerini sarf etti. 


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