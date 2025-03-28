Dean Huijsen için transfer açıklaması!

Bournemouth Teknik Direktörü Andoni Iraola, "Dean Huijsen gelecek sezon takımda kalacak mı?" sorusunu, "Bunu ona sormalısınız." diye yanıtladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Dean Huijsen için transfer açıklaması!
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28 Mart 2025 18:47
Bournemouth Teknik Direktörü Andoni Iraola, FA Cup'ta Manchester City ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Iraola, Real Madrid ve Chelsea'nin ilgilendiği Dean Huijsen için gelen transfer sorusuna yanıt verdi.

Huijsen'in performansı için konuşan Iraola, "İstikrarlı bir şekilde oynuyor ve İspanya Milli Takımı'nda da çok iyi iş çıkardı. Sezon genelinde çok önemli hücum oyuncularıyla oynadı ve kendisini çok geliştirdi. Çok güçlü bir oyuncuya sahip olduğumuzu biliyorduk." dedi.

42 yaşındaki teknik adam, "Dean Huijsen gelecek sezon takımda kalacak mı?" gelecek sorusunun ardından, "Bunu ona sormalısınız." yanıtını verdi.

Güncel piyasa değeri 42 milyon euro olarak gösterilen 19 yaşındaki stoperin kulübü Bournemouth ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

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