Davis'in bu sezon dönüp dönmeyeceği belirsizliğini koruyor

Dallas Mavericks'in yıldız oyuncusu Anthony Davis'in bu sezon parkelere geri dönüp dönmeyeceği halen kesinleşmiş değil.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Davis'in bu sezon dönüp dönmeyeceği belirsizliğini koruyor
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19 Mart 2025 12:19
Dallas Mavericks'in yıldız oyuncusu Anthony Davis'in bu sezon parkelere geri dönüp dönmeyeceği halen kesinleşmiş değil.

The Stein Line'dan Marc Stein'a göre, Davis'in dönüşü şu an için "TBD" (belirsiz) olarak değerlendiriliyor.

"Duruma yakın kaynaklara göre, Davis'in geri dönmesinin iyi bir fikir olup olmadığı konusunda bazı tereddütler var." diye yazan Stein, bu endişelerin sadece sağlıkla ilgili olmadığını belirtti.

Stein, "Luka Doncic takasından bu yana Mavericks için her şey ters gitti. Bu atmosferde Davis'i geri getirmek, yeni bir risk yaratır mı?" şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

Davis'in, Texas Legends ile bir günlük antrenman yaparak sahalara dönme isteğini net bir şekilde ortaya koyduğu biliniyor. Ancak takım yönetimi, olası bir risk faktörünü göz önünde bulundurarak yıldız oyuncunun durumunu dikkatle değerlendiriyor.

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