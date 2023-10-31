Futbolda hep hücum oyuncuları göz önünde olur. Ancak Galatasaray'ın bu sezon yaşadığı durum biraz ezber bozan türden. Sarı kırmızılılar hücum bölgesine, Zaha, Tete, Ziyech, Bakambu, Kerem Demirbay gibi önemli isimleri transfer etti ancak gelen yeniler içerisinde en çok takdir gören, çabuk uyum sağlayan ve beklentileri karşılayan şu ana kadar Davinson Sanchez oldu.
Evet bir stoper. Gerçi stoper görünümlü joker desek daha doğru olur. Çünkü o rakibe ve maça göre geriden oyun kurucu, ön libero ve duran toplarda gol kovalayan isim olabiliyor. Bonservisine 9,5 milyon avro ödenen ve kendisine de 3,2 milyon avro yıllık ödenen Kolombiyalı, yüksek öz güveni, hızı, hava toplarına hâkimiyeti ve güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.
HAYAL KIRIKLIKLARI...
Sanchez öyle bir performans sergiledi ki, sarı kırmızılı yönetimin iki sezondur satmamak için büyük uğraş verip takımda tuttuğu Victor Nelsson'u yedeğe düşürdü ve küstürdü. Ve Davinson, 4,3 milyon avro alan Zaha, 3,7 milyon avro kazanan Tete, 3,5 milyon avro yıllık ücret ödenen Ziyech'ten çok daha fazla konuşulur oldu. Yeni transferlerde en büyük hayal kırıklığı olarak ise Bakambu görünüyor. Golcü oyuncu 9 maçta 237 dakika süre almasına rağmen henüz golle tanışamadı. Bir diğer hayal kırıklığı da Hâkim Ziyech oldu. Genelde sakatlığı ön planda olan Faslı oyuncu ile bekleneni fazla veremeyen Ndombele ve Angelino ile devre arasında anlaşma sağlanırsa yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
OKAN BURUK'UN SOLUNDA SANCI VAR
Cimbom'da kadro derinliği fazla olsa da sezon başından bu yana sıkıntı çekilen bölge sol bek. Kazımcan ve Angelino istenilen düzeyde değil. Zaman zaman bu bölgede görev verilen Abdülkerim Bardakçı da bu görevin sürekli olmasını istemiyor. Okan Buruk bu bölgede Kaan Ayhan'ı deneyip Kerem Demirbay'ı ortada değil zaman zaman kanatta Tete veya Zaha bölgesinde kullanmayı düşünüyor.
ASLAN ZARARDA…
Sarı kırmızılılarda son iki sezonda Avrupa'dan ciddi teklifler alan Victor Nelsson'un değeri her geçen gün aşağı iniyor. Sebebi de kulübeye demirlemesi ve Davinson Sanchez'in gölgesinde kalması. Bir dönem 15 milyon avroların konuşulduğu Danimarkalı stoper için şu anda rakam 6 milyon avrolara kadar indiş durumda.
İNGİLİZ KULÜPLERİ BOEY'İN PEŞİNDE
Geçen sezonun yükselen değerlerinden olan ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de ekstra pazar oluşturan Sacha Boey'i Arsenal'in ardından üç İngiliz ekibi daha listesine aldı. Fransız sağ bek için Manchester United, Brighton ve Burnley kulüpleri de yakın takibe başladı. Devre arasında olmasa bile sezon sonunda Sacha Boey'in yüksek bir bedelle sarı kırmızılı kulüpten ayrılması yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.
SON VURUŞ EKSİKLİĞİ
Cimbom'un İcardi'nin ardından en skorer isimlerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu buna rağmen eleştiriliyor. Şu ana kadar 17 maçta beş gol, altı asisti olan hücum oyuncusunun son vuruşlarda finali yapamaması (genelde havaya dikmesi) sarı kırmızılı taraftarın tepkisini çekiyor.
Evet bir stoper. Gerçi stoper görünümlü joker desek daha doğru olur. Çünkü o rakibe ve maça göre geriden oyun kurucu, ön libero ve duran toplarda gol kovalayan isim olabiliyor. Bonservisine 9,5 milyon avro ödenen ve kendisine de 3,2 milyon avro yıllık ödenen Kolombiyalı, yüksek öz güveni, hızı, hava toplarına hâkimiyeti ve güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.
HAYAL KIRIKLIKLARI...
Sanchez öyle bir performans sergiledi ki, sarı kırmızılı yönetimin iki sezondur satmamak için büyük uğraş verip takımda tuttuğu Victor Nelsson'u yedeğe düşürdü ve küstürdü. Ve Davinson, 4,3 milyon avro alan Zaha, 3,7 milyon avro kazanan Tete, 3,5 milyon avro yıllık ücret ödenen Ziyech'ten çok daha fazla konuşulur oldu. Yeni transferlerde en büyük hayal kırıklığı olarak ise Bakambu görünüyor. Golcü oyuncu 9 maçta 237 dakika süre almasına rağmen henüz golle tanışamadı. Bir diğer hayal kırıklığı da Hâkim Ziyech oldu. Genelde sakatlığı ön planda olan Faslı oyuncu ile bekleneni fazla veremeyen Ndombele ve Angelino ile devre arasında anlaşma sağlanırsa yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
OKAN BURUK'UN SOLUNDA SANCI VAR
Cimbom'da kadro derinliği fazla olsa da sezon başından bu yana sıkıntı çekilen bölge sol bek. Kazımcan ve Angelino istenilen düzeyde değil. Zaman zaman bu bölgede görev verilen Abdülkerim Bardakçı da bu görevin sürekli olmasını istemiyor. Okan Buruk bu bölgede Kaan Ayhan'ı deneyip Kerem Demirbay'ı ortada değil zaman zaman kanatta Tete veya Zaha bölgesinde kullanmayı düşünüyor.
ASLAN ZARARDA…
Sarı kırmızılılarda son iki sezonda Avrupa'dan ciddi teklifler alan Victor Nelsson'un değeri her geçen gün aşağı iniyor. Sebebi de kulübeye demirlemesi ve Davinson Sanchez'in gölgesinde kalması. Bir dönem 15 milyon avroların konuşulduğu Danimarkalı stoper için şu anda rakam 6 milyon avrolara kadar indiş durumda.
İNGİLİZ KULÜPLERİ BOEY'İN PEŞİNDE
Geçen sezonun yükselen değerlerinden olan ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de ekstra pazar oluşturan Sacha Boey'i Arsenal'in ardından üç İngiliz ekibi daha listesine aldı. Fransız sağ bek için Manchester United, Brighton ve Burnley kulüpleri de yakın takibe başladı. Devre arasında olmasa bile sezon sonunda Sacha Boey'in yüksek bir bedelle sarı kırmızılı kulüpten ayrılması yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.
SON VURUŞ EKSİKLİĞİ
Cimbom'un İcardi'nin ardından en skorer isimlerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu buna rağmen eleştiriliyor. Şu ana kadar 17 maçta beş gol, altı asisti olan hücum oyuncusunun son vuruşlarda finali yapamaması (genelde havaya dikmesi) sarı kırmızılı taraftarın tepkisini çekiyor.