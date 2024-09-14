Davinson Sanchez: "Şampiyonluk daha önemli"

Galatasaray'ın Rizespor maçında ilk golünü kaydeden Davinson Sanchez, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Davinson Sanchez: 'Şampiyonluk daha önemli'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Eylül 2024 22:49
Galatasaray'ın Rizespor maçında ilk golünü kaydeden Davinson Sanchez, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

Davinson yaptığı açıklamada, "Bu akşam iyi oynadığımızı düşünüyorum. İyi bir performans sergiledik. O kadar gol attık ama gol yemememizde önemliydi." dedi.

Kolombiyalı savunmacı ayrıca, "Bütün oyuncular bu kulüp için mücadele ediyor. Amacımız şampiyon olmak. Bütün oyuncular hoca için değerli. Bir sakatlık geçirdim ve iyileşerek döndüm. Tüm oyuncularla birlikte alacağımız şampiyonluk daha önemli." diye konuştu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery