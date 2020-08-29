Davide Santon'un Beşiktaş kararsızlığı

Davide Santon, kulübü Roma ile anlaşan Beşiktaş'tan gelen transfer teklifi konusunda kararsızlık yaşıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Davide Santon'un Beşiktaş kararsızlığı
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29 Ağustos 2020 17:25
Beşiktaş'ın da talip olduğu Roma'nın 29 yaşındaki İtalyan sağ beki Davide Santon için büyük bir transfer yarışı yaşanıyor.

Sky Italia'da yer alan habere göre; Roma, Santon için Beşiktaş'tan gelen teklifi kabul etti ancak İtalyan oyuncu, siyah beyazlılar ile sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlayamadı.

Santon'un ayrıca kendisine teklif yapan Parma, Genoa ve Benevento gibi kulüpleri tercih ederek Serie A'da kalma ihtimalini de düşündüğü bilgisi verildi.

2018 yazında Radja Nainggolan transferin bir parçası olarak Inter'den Roma'ya transfer olan Santon, gelecek sezon için başkent kulübünün planları arasında yer almıyor.

Inter altyapısından yetişen Davide Santon, Serie A kariyerinde çıktığı 133 maçta gol atamadı ve 5 asist yaptı.

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